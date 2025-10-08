Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dijous 9 d'octubre del 2025

Aquestes són les cerimònies del dijous 9 d'octubre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nFrancesc de Rivas Tapias, 71 anys\r\n\r\nData de la defunció: 7 d'octubre\r\nCerimònia: 9 d'octubre, a les 9.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nMontse Llamas Collado, 67 anys\r\n\r\nData de la defunció: 7 d'octubre\r\nCerimònia: 9 d'octubre, a les 11.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nNúria Ramos Camps, 77 anys\r\n\r\nData de la defunció: 8 d'octubre\r\nCerimònia: 9 d'octubre, a les 12.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa\r\n