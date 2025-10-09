Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del divendres 10 d'octubre del 2025

Publicat el 09 d’octubre de 2025 a les 19:01
Actualitzat el 09 d’octubre de 2025 a les 19:02

Aquestes són les cerimònies del divendres 10 d'octubre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Juan Prieto Escribano, 83 anys

Data de la defunció: 8 d'octubre
Cerimònia: 10 d'octubre, a les 9.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Rosa Domínguez Villacreces, 91 anys

Data de la defunció: 8 d'octubre
Cerimònia: 10 d'octubre, a les 10.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Dolores Carrasquer Sender, 94 anys

Data de la defunció: 8 d'octubre
Cerimònia: 10 d'octubre, a les 12.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa

Dolores Leiva Líndez, 88 anys

Data de la defunció: 9 d'octubre
Cerimònia: 10 d'octubre, a les 15.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

