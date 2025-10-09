Defuncions a Terrassa: les cerimònies del divendres 10 d'octubre del 2025

Aquestes són les cerimònies del divendres 10 d'octubre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nJuan Prieto Escribano, 83 anys\r\n\r\nData de la defunció: 8 d'octubre\r\nCerimònia: 10 d'octubre, a les 9.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nRosa Domínguez Villacreces, 91 anys\r\n\r\nData de la defunció: 8 d'octubre\r\nCerimònia: 10 d'octubre, a les 10.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nDolores Carrasquer Sender, 94 anys\r\n\r\nData de la defunció: 8 d'octubre\r\nCerimònia: 10 d'octubre, a les 12.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nDolores Leiva Líndez, 88 anys\r\n\r\nData de la defunció: 9 d'octubre\r\nCerimònia: 10 d'octubre, a les 15.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n