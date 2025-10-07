Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dimecres 8 d'octubre del 2025

Aquestes són les cerimònies del dimecres 8 d'octubre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nMateu Mas Pujador, 93 anys\r\n\r\nData de la defunció: 6 d'octubre\r\nCerimònia: 8 d'octubre, a les 11.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nMontse Álvarez López, 66 anys\r\n\r\nData de la defunció: 6 d'octubre\r\nCerimònia: 8 d'octubre, a les 12.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nCarles Martínez Abarca, 81 anys\r\n\r\nData de la defunció: 6 d'octubre\r\nCerimònia: 8 d'octubre, a les 16.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nConxa Armengol Ferrer, 79 anys\r\n\r\nData de la defunció: 5 d'octubre\r\nCerimònia: 8 d'octubre, a les 17.30 hores, a la Sala Oratori de La Rambla Serveis Funeraris\r\n