Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dimecres 8 d'octubre del 2025

Publicat el 07 d’octubre de 2025 a les 18:51
Actualitzat el 07 d’octubre de 2025 a les 18:52

Aquestes són les cerimònies del dimecres 8 d'octubre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Mateu Mas Pujador, 93 anys

Data de la defunció: 6 d'octubre
Cerimònia: 8 d'octubre, a les 11.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Montse Álvarez López, 66 anys

Data de la defunció: 6 d'octubre
Cerimònia: 8 d'octubre, a les 12.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Carles Martínez Abarca, 81 anys

Data de la defunció: 6 d'octubre
Cerimònia: 8 d'octubre, a les 16.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa

Conxa Armengol Ferrer, 79 anys

Data de la defunció: 5 d'octubre
Cerimònia: 8 d'octubre, a les 17.30 hores, a la Sala Oratori de La Rambla Serveis Funeraris

