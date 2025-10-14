Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dimecres 15 d'octubre del 2025

Publicat el 14 d’octubre de 2025 a les 19:10

Aquestes són les cerimònies del dimecres 15 d'octubre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

José Pérez Muñoz, 72 anys

Data de la defunció: 13 d'octubre
Cerimònia: 15 d'octubre, a les 10.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Josefa Sampedro Martín, 88 anys

Data de la defunció: 13 d'octubre
Cerimònia: 15 d'octubre, a les 11.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Fernando García Ramírez, 62 anys

Data de la defunció: 12 d'octubre
Cerimònia: 15 d'octubre, a les 12.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Lola Morte Arnedo, 95 anys

Data de la defunció: 14 d'octubre
Cerimònia: 15 d'octubre, a les 15.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa

