Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dimecres 15 d'octubre del 2025

Aquestes són les cerimònies del dimecres 15 d'octubre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nJosé Pérez Muñoz, 72 anys\r\n\r\nData de la defunció: 13 d'octubre\r\nCerimònia: 15 d'octubre, a les 10.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nJosefa Sampedro Martín, 88 anys\r\n\r\nData de la defunció: 13 d'octubre\r\nCerimònia: 15 d'octubre, a les 11.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nFernando García Ramírez, 62 anys\r\n\r\nData de la defunció: 12 d'octubre\r\nCerimònia: 15 d'octubre, a les 12.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nLola Morte Arnedo, 95 anys\r\n\r\nData de la defunció: 14 d'octubre\r\nCerimònia: 15 d'octubre, a les 15.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa\r\n