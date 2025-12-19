Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dissabte 20 de desembre del 2025

Aquestes són les cerimònies del dissabte 20 de desembre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:
Carme Besora Prunés, 90 anys
Data de la defunció: 18 de desembre
Cerimònia: 20 de desembre, a les 9.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
María Ávalos Ortuño, 85 anys
Data de la defunció: 19 de desembre
Cerimònia: 20 de desembre, a les 10.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa
José Granados García, 87 anys
Data de la defunció: 19 de desembre
Cerimònia: 20 de desembre, a les 11.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
Antonio Rodríguez Barrio, 90 anys
Data de la defunció: 18 de desembre
Cerimònia: 20 de desembre, a les 12.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
Rosario Rionegro Esobar, 95 anys
Data de la defunció: 17 de desembre
Cerimònia: 20 de desembre, a les 12.12 hores, a l'Oratori de La Rambla serveis funeraris
María Teresa Romero Navarro, 97 anys
Data de la defunció: 19 de desembre
Cerimònia: 20 de desembre, a les 15.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa
Félix García Palomo, 81 anys
Data de la defunció: 18 de desembre
Cerimònia: 20 de desembre, a les 16.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa