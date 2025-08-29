Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dissabte 30 d'agost del 2025

Aquestes són les cerimònies del dissabte 30 d'agost del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nPaco Ullés, 76 anys\r\n\r\nData de la defunció: 27 d'agost\r\nCerimònia: 30 d'agost, a les 11.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nXavi Roig, 66 anys\r\n\r\nData de la defunció: 29 d'agost\r\nCerimònia: 30 d'agost, a les 15.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nMercedes Blanco, 84 anys\r\n\r\nData de la defunció: 29 d'agost\r\nCerimònia: 30 d'agost, a les 16.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n