Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dissabte 30 d'agost del 2025

Publicat el 29 d’agost de 2025 a les 18:55

Aquestes són les cerimònies del dissabte 30 d'agost del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Paco Ullés, 76 anys

Data de la defunció: 27 d'agost
Cerimònia: 30 d'agost, a les 11.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Xavi Roig, 66 anys

Data de la defunció: 29 d'agost
Cerimònia: 30 d'agost, a les 15.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Mercedes Blanco, 84 anys

Data de la defunció: 29 d'agost
Cerimònia: 30 d'agost, a les 16.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

