Projecte a punt per a l’esvoranc al carrer Ample

La solució a l’esvoranc del carrer Ample ja té forma i calendari. L’enfonsament del paviment entre els carrers de Girona i del Doctor Ferran va obligar a tallar el trànsit i a modificar el recorregut habitual de la línia 6 de l’autobús urbà, el març del 2025. Ara, la reparació es retardarà uns pocs mesos respecte a la previsió inicial.
La regidora d’Obra Pública, Montserrat Alba, acompanyada de l’equip tècnic, ha explicat a l’Associació de Veïns de Sant Pere Nord que el projecte no es limitarà a reparar el col·lector de clavegueram esquerdat, sinó que aprofitarà per fer una renovació de la xarxa d’aigua potable de Taigua.
Durant la fase de redacció del projecte, els tècnics municipals van detectar que la canonada d’aigua que passa per aquest mateix vial és de fibrociment i molt antiga, per la qual cosa també requeria una renovació urgent. Per evitar haver d’obrir el carrer de nou en un futur, l’Ajuntament de Terrassa ha decidit executar les dues obres de manera simultània, minimitzant així les molèsties a llarg termini per al veïnat.
D’aquesta manera, l’àmbit d’actuació definitiu se situarà al carrer Ample, en el tram comprès entre els carrer de Pompeu Fabra i l’avinguda de Jaume I.
L’obra inclourà la substitució integral per un nou col·lector de clavegueram de polietilè d’alta densitat, que solucionarà definitivament les deficiències estructurals i evitarà nous enfonsaments del paviment. També s’hi instal·laran nous pous de registre prefabricats cada 50 metres i en punts singulars i es fressarà tota la calçada per reposar-la amb una nova capa d’asfalt. Pel que fa a l’aigua potable, es retirarà el fibrociment per posar les noves canonades d’aigua potable.
Un dels punts que més inquietava el veïnat era el calendari. En aquest sentit, l’aprovació inicial del projecte en Junta de Portaveus es preveu per al 20 de març. L'inici de les obres, que dependrà dels tràmits de licitació, s’espera abans d’acabar l’any. Un cop les màquines entrin a treballar, el termini d’execució serà de 5 mesos.
“Una de freda i una de calenta”
“És un problema, però té un avantatge”, apunten des de l’associació de veïns de Sant Pere Nord. Per als veïns, l’anunci suposa “una de freda i una de calenta”. Emiliano Martínez, president de l’entitat, ha valorat positivament al Diari de Terrassa que es facin les dues actuacions a la vegada per estalviar molèsties, tot i que lamenta el retard d’un projecte que manté el carrer tallat des de fa un any.
L’altra cara de la moneda és l’endarreriment que el canvi de plans suposa per a l’inici dels treballs: “L’inconvenient és que ens havien dit que es faria a la primavera i s’endarrereix tot”, ha conclòs Martínez sobre un tall que continua trasbalsant la mobilitat al barri.
Nous punts que preocupen els veïns
Durant la trobada amb la regidoria d’Obra Pública, els veïns van aprofitar per assenyalar altres punts crítics amb perill d’esvoranc. Segons exemplifiquen els representants veïnals, “el tram del carrer de Pompeu Fabra entre carrer Ample i carrer de Roca i Roca s’està enfonsant pel pas de l’autobús” i “és una urgència actuar-hi abans no s’acabi d’enfonsar del tot”. Així mateix, han demanat revisar el carrer del Doctor Ferran, en el tram entre el carrer de Manresa i la rambla de Francesc Macià, i la cantonada davant el Col·legi Martí.