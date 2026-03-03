Terrassa clama per la pau

Un centenar llarg de persones s'han concentrat aquest dimarts al vespre al Raval de Montserrat en l’acte Terrassa per la Pau, una iniciativa impulsada per l’Ajuntament amb l’objectiu de sensibilitzar la ciutadania i donar visibilitat als conflictes armats que tenen lloc actualment arreu del món. L'acte ha inclòs la hissada simbòlica de la bandera de la pau, la lectura d’un manifest, una petita exposició informativa sobre conflictes bèl·lics actuals i un arbre on les persones assistents van poder penjar desitjos de pau.
L'alcalde, Jordi Ballart, ha fet una crida a no normalitzar la guerra ni la violència, dient que “vivim un temps en el qual sembla que s'estan despertant els vells dimonis de la humanitat”. També ha defensat el paper de les ciutats com a actors clau en la construcció d’un món més just, solidari i pacífic, recordant que “qui sempre hi surt perdent és la humanitat”.
Per la seva part, la regidora de Solidaritat i Cooperació Internacional, Rosa Boladeras, ha reivindicat Terrassa com a municipi compromès amb la resolució no violenta dels conflictes i amb la cultura de la pau, destacant la importància del coneixement i la informació rigorosa com a eines per no caure en la indiferència ni en la desinformació. “Volem seguir mirant cap a la claror, perquè existeix, i perquè en la majoria l'ésser humà és bo. No deixarem que ens robin l'esperança perquè és l'únic camí”, ha conclòs Boladeras.
L'acte ha estat acompanyat pel cant de tres cançons de Bob Dylan, Michael Jackson i John Lennon per a compartir amb els presents sentiments tant de dolor com alhora d'esperança.