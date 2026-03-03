Terrassencs atrapats a l'Orient Mitjà: "Estàvem prenent un cafè i vam veure un míssil"

L’escalada de tensió entre els Estats Units, Israel i l’Iran ha tornat a situar l’Orient Mitjà al centre de la inestabilitat internacional. Els atacs dels EUA i d’Israel contra el règim iranià i els contraatacs d’aquest en paísos de la regió han elevat el risc d’un conflicte obert, amb repercussions que van molt més enllà de les fronteres dels països implicats.
Aquest escenari afecta directament diversos terrassencs i catalans que viuen o es troben temporalment a la zona. Segons el Govern, hi ha uns 1.200 catalans repartits pels països de l’Orient Mitjà, principalment als Emirats Àrabs Units, tot i que l’executiu creu que la xifra real podria ser superior, tenint en compte estudiants, treballadors temporals, conferenciants i turistes.
El conseller d’Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, ha demanat als catalans presents a l’Iran i a la resta de països de la regió que es registrin als consolats espanyols per rebre les “recomanacions necessàries per poder tornar a Catalunya en funció de com estigui evolucionant” el conflicte. Duch ha fet una crida perquè “no prenguin decisions individualitzades” ni “arrisquin la seva seguretat”.
Per la seva banda, el ministre d’Assumptes Exteriors, José Manuel Albares, ha anunciat que el govern espanyol ha activat missions per evacuar els ciutadans espanyols que hi ha als països de l’Orient Mitjà afectats per l’escalada de tensió entre Washington, Israel i Teheran. Segons ha ressaltat, les missions es duran a terme “a diversos països de la regió”, que no ha concretat. “Estem utilitzant tots els mitjans terrestres i aeris”, ha explicat el ministre abans d’avançar que un grup de més de 175 ciutadans ja tornaven des d’Abu Dhabi.
Actualment, ha dit, les situacions més difícils es donen a l’Iran, on el nombre d’espanyols se situa entorn de 150 persones, mentre que el grup més nombrós se situa a Emirats Àrabs Units.
Terrassa no en queda al marge. Segons les darreres dades de l’Idescat, basades en el padró d’espanyols residents a l’estranger de l’INE, l’1 de gener del 2025 hi havia 12 egarencs que vivien a Israel i 30 als Emirats Àrabs Units. A aquests cal sumar-hi les persones que s’hi troben de manera temporal per feina o turisme.
“Veus míssils i drons i són explosions molt fortes i des del meu apartament ho puc veure”
Sergio Alegre, director Esportiu de l’Al-Saad. Viu a Doha
El tècnic terrassenc Sergio Alegre ja ha viscut amb anterioritat a Qatar fent d’entrenador de futbol i ara és el director esportiu d’Al-Saad, a Doha, amb qui manté un compromís fins a l’any 2028. Viu la situació amb “incertesa, amb una mica de por la veritat. Veus explosions, veus són míssils i drons que intercepta l’exèrcit qatarià. Són explosions molt fortes i des del meu apartament ho puc veure”. Afegeix que “ningú et sap dir quan s’acabarà, l’espai està tancat, amb la qual cosa no pots abandonar el país”.
Explica que estan rebent instruccions “de quedar-nos a casa, de no estar prop dels vidres, estar una mica a refugi, a cobert i ja està. Tampoc poden fer molt més tampoc les ambaixades això més que informar-te que ho estan fent. Jo, per exemple no tinc cap queixa”. Alegre comenta també un fet una mica contradictori, perquè “els partits estan suspesos, però passa que ens fan anar a entrenar”.
“Les autoritats t’envien missatges al teu mòbil dient que no surtis de casa, l’ambaixada et diu que et quedis a casa i, d’altra banda, la lliga t’obliga que vagis a entrenar. Jo no soc entrenador, però haig d’anar igualment a la ciutat esportiva. És una mica contradictori”. Hi ha jugadors que “estan espantats” i fins i tot detalla que “ahir n’hi ha alguns que no van anar a entrenar”.
De moment el seu contracte es perllonga fins al 30 de juny de 2028, però diu que “veurem com va aquesta situació perquè no és agradable, la veritat”. En aquesta aventura a Qatar està sol, sense la seva família i afirma que “estic sol i, d’una banda, és difícil, perquè són moltes hores i no és fàcil. Però tinc la tranquil·litat que la família no està aquí en aquesta situació, i per aquest costat, està bé”.
La seva anterior estada a l’Al-Saad, mai havia viscut una situació similar. “No, per sort no ho havia viscut. Espero que sigui breu. Aquest és el problema, que no sabem què durarà”, sosté.
No es mostra gaire optimista sobre si la situació pot acabar en els pròxims dies. “No em dona molt bona impressió això. Crec que això pot anar per a més temps, però ningú sap dir què durarà això”. A més, afegeix que “no sé si s’està negociant o no”.
Tot i que es manté informat, és del parer que és millor “no veure res, perquè entre que s’inventen coses i les notícies que la majoria són dolentes, és una mica complicat la veritat”.
Alegre ja havia treballat per a aquest club de Doha sota les ordres del també egarenc Xavi Hernández. Després, quan Xavi es va fer càrrec del Barça, Alegre també va formar part del cos tècnic del conjunt blaugrana. L’any 2021, va tornar a l’Al-Saad com a entrenador interí i ara és director tècnic.
“Estàvem prenent un cafè i vam veure un míssil interceptat a l’aire i vam marxar a casa de seguida”
Víctor Lietos, agent de màrqueting a Dubai Marina
“La primera explosió la vam escoltar dissabte, sobre les 16 i les 17 hores”. Ho explica el terrassenc Víctor Lietos, que viu a Dubai on treballa d’agent de màrqueting. L’ambaixada espanyola els hi va enviant comunicats, però no hi ha contactat. “Tot el que ha passat han estat intercepcions a l’aire, no estan atacant Dubai”.
Té assumit que, a la que pugui, marxarà i manifesta la seva principal por: “El que més ens espanta és el comunicat de Trump de la sortida de tots els estatunidencs residint a Orient Mitjà”. Tot i això, admet que “tenim por a l’escalada del conflicte”, però, a la vegada, reconeix que “estem tranquils, ja que Dubai no és l’objectiu”.
Lietos recorda que “les primeres hores van ser estranyes, perquè no ens esperàvem sentir explosions aquí. Estàvem prenent un cafè i vam veure un míssil interceptat a l’aire i vam marxar a casa de seguida”. A través de les xarxes socials van saber de les instruccions de l’ambaixada, demanant que no sortissin de casa, que evitessin els desplaçaments i que no estiguessin a prop de les finestres.
Després d’uns dies, la gent ja comença a fer, dins del que es pot, vida normal. Es queixa de què hi ha hagut “molta desinfrmació”. Comenta que la seva família “està preocupada”, si bé apunta que “els mantinc informats” en tot moment.
“És com de pel·lícula i has d’intentar mantenir la tranquil·litat”
Albert Ramis Luque, futbolista del Muaither SC que viu a La Perla
Albert Ramis Luque juga al Muaither SC de la Segona Divisió de Qatar. És nebot de l’exjugador internacional Albert Luque i va signar per aquest equip fins a l’any 2027. Viu a La Perla, una illa situada a Doha. “Estem portant-ho de la millor manera i és una situació complicada, que mai t’imagines que viuràs”. “Dissabte va ser el primer dia i des del matí es van començar a sentir míssils i va durar tot el dia”, detalla. Encara se senten explosions, però cada vegada menys.
“El govern diu que la situació està controlada i tots els míssils que estan tirant els estan interceptant bé”, declara. De fet, aquest dimarts, l’equip ja ha entrenat, encara que les instruccions són de no sortir de casa excepte si és molt necessari. A pesar de la tranquil·litat que vol transmetre el govern qatarià, “al final vius una mica amb la por dins del cos que no saps què passarà”.
L’espai aeri està tancat i “no pot entrar ni sortir ningú” i de moment no hi ha vols. “L’ambaixada ens ha dit que estiguem a casa i que, al final un dels països més segurs per estar és Qatar, que no intentem marxar perquè alguna gent ha marxat amb cotxe i s’ha anat cap a altres països, però ens han dit que el més segur és estar a casa esperant notícies”, assenyala.
L’Albert assegura que la situació “és com de pel·lícula i és una cosa que mai t’haguessis imaginat viure, però al final has d’intentar mantenir la tranquil·litat perquè si no et tornes boig”. Lamenta l’apartat de “notícies falses”, que també n’hi ha i afirma que “surten moltes notícies que no són veritat i al final ens fan tenir més por al cos del que de veritat és. El que fem és confiar en el que diu el govern i l’exèrcit de Qatar que ho estan fent tot de manera impecable”.