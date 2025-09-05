Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dissabte 6 de setembre del 2025

Publicat el 05 de setembre de 2025 a les 18:52

Aquestes són les cerimònies del dissabte 6 de setembre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Manuela García Pérez, 92 anys

Data de la defunció: 5 de setembre
Cerimònia: 6 de setembre, a les 10.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Anna Lobo Jurado, 68 anys

Data de la defunció: 4 de setembre
Cerimònia: 6 de setembre, a les 12.15 hores, a la Sala Oratori de La Rambla Serveis Funeraris

Alejandro Reyes Herrera, 81 anys

Data de la defunció: 4 de setembre
Cerimònia: 6 de setembre, a les 16.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

 

