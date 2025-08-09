Defuncions a Terrassa: les cerimònies del diumenge 10 d'agost del 2025

Carmen Miralles, 66 anys
Data de la defunció: 8 d'agost
Cerimònia: 10 d'agost, a les 9.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
Antonio Mesa, 75 anys
Data de la defunció: 8 d'agost
Cerimònia: 10 d'agost, a les 10.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
Rosario García, 95 anys
Data de la defunció: 9 d'agost
Cerimònia: 10 d'agost, a les 11.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
Demetrio Torrico, 81 anys
Data de la defunció: 8 d'agost
Cerimònia: 10 d'agost, a les 12.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
Lluís Vallvé, 67 anys
Data de la defunció: 9 d'agost
Cerimònia: 10 d'agost, a les 13.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa