Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del diumenge 12 d'octubre del 2025

Publicat el 11 d’octubre de 2025 a les 18:59

Aquestes són les cerimònies del diumenge 12 d'octubre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Carlos Llaja Abanto, 83 anys

Data de la defunció: 10 d'octubre
Cerimònia: 12 d'octubre, a les 9.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Montse Simó Ridau, 85 anys

Data de la defunció: 10 d'octubre
Cerimònia: 12 d'octubre, a les 10.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Josep Maria Dosta Riba, 93 anys

Data de la defunció: 10 d'octubre
Cerimònia: 12 d'octubre, a les 12.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa

