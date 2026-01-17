Defuncions a Terrassa: les cerimònies del diumenge 18 de gener del 2026

Aquestes són les cerimònies del diumenge 18 de gener del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nMingo Melich Gascó, 80 anys\r\n\r\nData de la defunció: 17 de gener del 2026\r\nCerimònia: 18 de gener del 2026, a les 9.00 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari de Terrassa\r\n\r\nEmilia Cisneros Gilo, 88 anys\r\n\r\nData de la defunció: 16 de gener del 2026\r\nCerimònia: 18 de gener del 2026, a les 10.00 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari de Terrassa\r\n\r\nJosepa Gusi Maresma, 78 anys\r\n\r\nData de la defunció: 15 de gener del 2026\r\nCerimònia: 18 de gener del 2026, a les 12.00 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari de Terrassa\r\n\r\nEncarna Izquierdo Reche, 96 anys\r\n\r\nData de la defunció: 16 de gener del 2026\r\nCerimònia: 18 de gener del 2026, a les 13.00 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari de Terrassa\r\n