Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del diumenge 18 de gener del 2026

  • Cementiri de Terrassa -

ARA A PORTADA

Publicat el 17 de gener de 2026 a les 19:22

Aquestes són les cerimònies del diumenge 18 de gener del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Mingo Melich Gascó, 80 anys

Data de la defunció: 17 de gener del 2026
Cerimònia: 18 de gener del 2026, a les 9.00 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari de Terrassa

Emilia Cisneros Gilo, 88 anys

Data de la defunció: 16 de gener del 2026
Cerimònia: 18 de gener del 2026, a les 10.00 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari de Terrassa

Josepa Gusi Maresma, 78 anys

Data de la defunció: 15 de gener del 2026
Cerimònia: 18 de gener del 2026, a les 12.00 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari de Terrassa

Encarna Izquierdo Reche, 96 anys

Data de la defunció: 16 de gener del 2026
Cerimònia: 18 de gener del 2026, a les 13.00 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari de Terrassa

Notícies recomenades