Defuncions a Terrassa: les cerimònies del diumenge 21 de desembre del 2025

Aquestes són les cerimònies del diumenge 21 de desembre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:
Arantza Izaola Agirre
Data de la defunció: 19 de desembre
Cerimònia: 21 de desembre, a les 9.30 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
Núria Turu Mañosa, 85 anys
Data de la defunció: 19 de desembre
Cerimònia: 21 de desembre, a les 9.30 hores, a la parròquia Sant Martí de Sorbet de Viladecavalls
Paqui Martínez Ávalos, 61 anys
Data de la defunció: 19 de desembre
Cerimònia: 21 de desembre, a les 11.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
Carmen Gálvez Martos, 84 anys
Data de la defunció: 19 de desembre
Cerimònia: 21 de desembre, a les 12.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa
Joaquim Felipo Querol, 96 anys
Data de la defunció: 20 de desembre
Cerimònia: 21 de desembre, a les 18.15 hores, a l’Oratori de La Rambla serveix funeraris