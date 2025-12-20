Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del diumenge 21 de desembre del 2025

Publicat el 20 de desembre de 2025 a les 21:40

Aquestes són les cerimònies del diumenge 21 de desembre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Arantza Izaola Agirre

Data de la defunció: 19 de desembre
Cerimònia: 21 de desembre, a les 9.30 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Núria Turu Mañosa, 85 anys

Data de la defunció: 19 de desembre
Cerimònia: 21 de desembre, a les 9.30 hores, a la parròquia Sant Martí de Sorbet de Viladecavalls

Paqui Martínez Ávalos, 61 anys

Data de la defunció: 19 de desembre
Cerimònia: 21 de desembre, a les 11.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Carmen Gálvez Martos, 84 anys

Data de la defunció: 19 de desembre
Cerimònia: 21 de desembre, a les 12.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Joaquim Felipo Querol, 96 anys

Data de la defunció: 20 de desembre
Cerimònia: 21 de desembre, a les 18.15 hores, a l’Oratori de La Rambla serveix funeraris

