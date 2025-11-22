Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del diumenge 23 de novembre del 2025

  • Cementiri de Terrassa -

Publicat el 22 de novembre de 2025 a les 18:57

Aquestes són les cerimònies del diumenge 23 de novembre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

José Antonio Cobo Delgado, 70 anys

Data de la defunció: 21 de novembre
Cerimònia: 23 de novembre, a les 9.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa

Ángel Fernández Martínez, 85 anys

Data de la defunció: 21 de novembre
Cerimònia: 23 de novembre, a les 10.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Mari Ángeles Muñoz Cárdenas, 77 anys

Data de la defunció: 21 de novembre
Cerimònia: 23 de novembre, a les 11.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Maruja Barrón Cerdán, 86 anys

Data de la defunció: 21 de novembre
Cerimònia: 23 de novembre, a les 12.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Trini Cuevas Hernández, 95 anys

Data de la defunció: 22 de novembre
Cerimònia: 23 de novembre, a les 12.30 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Albert Seser Farrús, 45 anys

Data de la defunció: 21 de novembre
Cerimònia: 23 de novembre, a les 13.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

