Defuncions a Terrassa: les cerimònies del diumenge 23 de novembre del 2025

Aquestes són les cerimònies del diumenge 23 de novembre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:
José Antonio Cobo Delgado, 70 anys
Data de la defunció: 21 de novembre
Cerimònia: 23 de novembre, a les 9.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa
Ángel Fernández Martínez, 85 anys
Data de la defunció: 21 de novembre
Cerimònia: 23 de novembre, a les 10.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
Mari Ángeles Muñoz Cárdenas, 77 anys
Data de la defunció: 21 de novembre
Cerimònia: 23 de novembre, a les 11.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
Maruja Barrón Cerdán, 86 anys
Data de la defunció: 21 de novembre
Cerimònia: 23 de novembre, a les 12.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa
Trini Cuevas Hernández, 95 anys
Data de la defunció: 22 de novembre
Cerimònia: 23 de novembre, a les 12.30 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
Albert Seser Farrús, 45 anys
Data de la defunció: 21 de novembre
Cerimònia: 23 de novembre, a les 13.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa