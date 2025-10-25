Defuncions a Terrassa: les cerimònies del diumenge 26 d'octubre del 2025

Aquestes són les cerimònies del diumenge 26 d'octubre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nEstrella Cruz Gea, 91 anys\r\n\r\nData de la defunció: 24 d'octubre\r\nCerimònia: 26 d'octubre, a les 10.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nJuan Molina Pérez, 84 anys\r\n\r\nData de la defunció: 25 d'octubre\r\nCerimònia: 26 d'octubre, a les 12.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nManuel Asensio Castro, 88 anys\r\n\r\nData de la defunció: 25 d'octubre\r\nCerimònia: 26 d'octubre, a les 13.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa\r\n