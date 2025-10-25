Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del diumenge 26 d'octubre del 2025

Publicat el 25 d’octubre de 2025 a les 22:50

Aquestes són les cerimònies del diumenge 26 d'octubre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Estrella Cruz Gea, 91 anys

Data de la defunció: 24 d'octubre
Cerimònia: 26 d'octubre, a les 10.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa

Juan Molina Pérez, 84 anys

Data de la defunció: 25 d'octubre
Cerimònia: 26 d'octubre, a les 12.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Manuel Asensio Castro, 88 anys

Data de la defunció: 25 d'octubre
Cerimònia: 26 d'octubre, a les 13.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

