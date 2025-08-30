Defuncions a Terrassa: les cerimònies del diumenge 31 d'agost del 2025

Aquestes són les cerimònies del diumenge 31 d'agost del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nRafael Golfín Pérez, 90 anys\r\n\r\nData de la defunció: 29 d'agost\r\nCerimònia: 31 d'agost, a les 9.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nRamona Expósito Oteros, 90 anys\r\n\r\nData de la defunció: 29 d'agost\r\nCerimònia: 31 d'agost, a les 10.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nPepita Fabregat Armengol, 87 anys\r\n\r\nData de la defunció: 29 d'agost\r\nCerimònia: 31 d'agost, a les 11.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nRosalía Esteban Cerbantes, 93 anys\r\n\r\nData de la defunció: 29 d'agost\r\nCerimònia: 31 d'agost, a les 12.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa\r\n