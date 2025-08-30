Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del diumenge 31 d'agost del 2025

Publicat el 30 d’agost de 2025 a les 18:55

Aquestes són les cerimònies del diumenge 31 d'agost del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Rafael Golfín Pérez, 90 anys

Data de la defunció: 29 d'agost
Cerimònia: 31 d'agost, a les 9.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa

Ramona Expósito Oteros, 90 anys

Data de la defunció: 29 d'agost
Cerimònia: 31 d'agost, a les 10.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Pepita Fabregat Armengol, 87 anys

Data de la defunció: 29 d'agost
Cerimònia: 31 d'agost, a les 11.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Rosalía Esteban Cerbantes, 93 anys

Data de la defunció: 29 d'agost
Cerimònia: 31 d'agost, a les 12.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

