Defuncions a Terrassa: les cerimònies del diumenge 7 de setembre del 2025

Aquestes són les cerimònies del diumenge 7 de setembre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nAurelia Juste Carpi, 88 anys\r\n\r\nData de la defunció: 5 de setembre\r\nCerimònia: 7 de setembre, a les 9.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nTomás Morata Zamora, 88 anys\r\n\r\nData de la defunció: 5 de setembre\r\nCerimònia: 7 de setembre, a les 10.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nRosa Santander Ayala, 96 anys\r\n\r\nData de la defunció: 5 de setembre\r\nCerimònia: 7 de setembre, a les 12.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa\r\n