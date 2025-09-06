Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del diumenge 7 de setembre del 2025

Publicat el 06 de setembre de 2025 a les 18:49

Aquestes són les cerimònies del diumenge 7 de setembre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Aurelia Juste Carpi, 88 anys

Data de la defunció: 5 de setembre
Cerimònia: 7 de setembre, a les 9.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Tomás Morata Zamora, 88 anys

Data de la defunció: 5 de setembre
Cerimònia: 7 de setembre, a les 10.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Rosa Santander Ayala, 96 anys

Data de la defunció: 5 de setembre
Cerimònia: 7 de setembre, a les 12.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

