Defuncions a Terrassa: les cerimònies del divendres 17 d'octubre

Publicat el 16 d’octubre de 2025 a les 18:54

Aquestes són les cerimònies del divendres 17 d'octubre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Josep Vila Mateu, 83 anys

Data de la defunció: 15 d'octubre
Cerimònia: 17 d'octubre, a les 9.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Miguel Martínez Sánchez, 65 anys

Data de la defunció: 15 d'octubre
Cerimònia: 17 d'octubre, a les 10.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

María Antonia Torres Sánchez, 96 anys

Data de la defunció: 15 d'octubre
Cerimònia: 17 d'octubre, a les 11.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Miguel León Adalid, 73 anys

Data de la defunció: 15 d'octubre
Cerimònia: 17 d'octubre, a les 12.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Silvia Horal López, 56 anys

Data de la defunció: 15 d'octubre
Cerimònia: 17 d'octubre, a les 15.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Pilar Clemente Fabián, 91 anys

Data de la defunció: 15 d'octubre
Cerimònia: 17 d'octubre, a les 16.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

