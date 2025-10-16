Defuncions a Terrassa: les cerimònies del divendres 17 d'octubre

Aquestes són les cerimònies del divendres 17 d'octubre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:
Josep Vila Mateu, 83 anys
Data de la defunció: 15 d'octubre
Cerimònia: 17 d'octubre, a les 9.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
Miguel Martínez Sánchez, 65 anys
Data de la defunció: 15 d'octubre
Cerimònia: 17 d'octubre, a les 10.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
María Antonia Torres Sánchez, 96 anys
Data de la defunció: 15 d'octubre
Cerimònia: 17 d'octubre, a les 11.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
Miguel León Adalid, 73 anys
Data de la defunció: 15 d'octubre
Cerimònia: 17 d'octubre, a les 12.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
Silvia Horal López, 56 anys
Data de la defunció: 15 d'octubre
Cerimònia: 17 d'octubre, a les 15.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
Pilar Clemente Fabián, 91 anys
Data de la defunció: 15 d'octubre
Cerimònia: 17 d'octubre, a les 16.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa