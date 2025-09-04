Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del divendres 5 de setembre del 2025

ARA A PORTADA

Publicat el 04 de setembre de 2025 a les 18:48
Actualitzat el 04 de setembre de 2025 a les 18:50

Aquestes són les cerimònies del divendres 5 de setembre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Julita Martínez Sagredo, 101 anys

Data de la defunció: 1 de setembre
Cerimònia: 5 de setembre, a les 12.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Josefa Manzano Martínez, 92 anys

Data de la defunció: 4 de setembre
Cerimònia: 5 de setembre, a les 12.15 hores, a la Sala Oratori de La Rambla Serveis Funeraris

Aboubacar Yoro Diop, 29 anys

Data de la defunció: 29 d'agost
Cerimònia: 5 de setembre, a les 13.30 hores, a la Mesquita de Terrassa

Notícies recomenades