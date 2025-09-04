Defuncions a Terrassa: les cerimònies del divendres 5 de setembre del 2025

Aquestes són les cerimònies del divendres 5 de setembre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nJulita Martínez Sagredo, 101 anys\r\n\r\nData de la defunció: 1 de setembre\r\nCerimònia: 5 de setembre, a les 12.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nJosefa Manzano Martínez, 92 anys\r\n\r\nData de la defunció: 4 de setembre\r\nCerimònia: 5 de setembre, a les 12.15 hores, a la Sala Oratori de La Rambla Serveis Funeraris\r\n\r\nAboubacar Yoro Diop, 29 anys\r\n\r\nData de la defunció: 29 d'agost\r\nCerimònia: 5 de setembre, a les 13.30 hores, a la Mesquita de Terrassa\r\n