Terrassa en alerta davant l’arribada de la borrasca Regina i la previsió de pluges intenses

Terrassa es prepara per a una jornada de dijous marcada per la inestabilitat meteorològica i la pluja abundant. Protecció Civil de la Generalitat ha activat aquest dimecres al vespre la fase d’alerta del pla d’emergències Inuncat davant l’amenaça de la borrasca Regina, que es preveu que descarregui amb força a bona part de Catalunya. Tot i que els registres més elevats s'esperen al nord-est del país, on es podrien superar els 100 litres per metre quadrat, la previsió per a la cocapital vallesana també obliga a extremar les precaucions.
Segons les dades facilitades pel Servei Meteorològic de Catalunya, la pluja començarà a guanyar protagonisme a Terrassa a partir del migdia. Concretament, entre les 12 i les 20 hores d'aquest dijous, la precipitació acumulada a la ciutat podria fregar els 30 litres per metre quadrat. Els moments de màxima intensitat es preveuen en dues franges molt marcades: la primera entre les 13 i les 14 hores, i una segona onada d'aigua al voltant de les 18 hores, coincidint amb el retorn a casa de molts ciutadans.
Aquesta situació de risc per pluja es veurà acompanyada també per una situació de ventada, el que ha portat a l’activació del pla Ventcat en fase de prealerta. A les comarques de l’àrea metropolitana de Barcelona s’esperen ratxes de vent que podrien superar els 72 quilòmetres per hora, un factor que pot complicar la circulació i la seguretat en espais oberts i zones amb arbrat.
Davant aquest escenari, les autoritats locals i Protecció Civil demanen a la població que extremen la prudència en els desplaçaments. Es recorda especialment la perillositat d’apropar-se a rius, rieres o barrancs, així com la prohibició de creuar-los en cap cas, encara que el cabal d'aigua sembli mínim en un primer moment. La borrasca Regina també deixarà un fort temporal marítim amb onades de més de 2,5 metres a la costa, una situació que es podria allargar fins divendres al migdia.