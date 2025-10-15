Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dijous 16 d'octubre del 2025

Publicat el 15 d’octubre de 2025 a les 18:49

Aquestes són les cerimònies del dijous 16 d'octubre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Ponciano Toledano Toledano, 81 anys

Data de la defunció: 14 d'octubre
Cerimònia: 16 d'octubre, a les 10.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Julen Fernández Garrido, 11 anys

Data de la defunció: 14 d'octubre
Cerimònia: 16 d'octubre, a les 12.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa

Blas Jiménez Bastida, 70 anys

Data de la defunció: 14 d'octubre
Cerimònia: 16 d'octubre, a les 16.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Josefina Bosch Bou, 93 anys

Data de la defunció: 15 d'octubre
Cerimònia: 16 d'octubre, a les 17.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

