Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dijous 16 d'octubre del 2025

Aquestes són les cerimònies del dijous 16 d'octubre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nPonciano Toledano Toledano, 81 anys\r\n\r\nData de la defunció: 14 d'octubre\r\nCerimònia: 16 d'octubre, a les 10.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nJulen Fernández Garrido, 11 anys\r\n\r\nData de la defunció: 14 d'octubre\r\nCerimònia: 16 d'octubre, a les 12.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nBlas Jiménez Bastida, 70 anys\r\n\r\nData de la defunció: 14 d'octubre\r\nCerimònia: 16 d'octubre, a les 16.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nJosefina Bosch Bou, 93 anys\r\n\r\nData de la defunció: 15 d'octubre\r\nCerimònia: 16 d'octubre, a les 17.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n