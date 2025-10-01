Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dijous 2 d'octubre del 2025

Aquestes són les cerimònies del dijous 2 d'octubre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nRafael Cecilia Lázaro, 72 anys\r\n\r\nData de la defunció: 30 de setembre\r\nCerimònia: 2 d'octubre, a les 9.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nOriol Martori Arxé, 51 anys\r\n\r\nData de la defunció: 1 d'octubre\r\nCerimònia: 2 d'octubre, a les 10.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nIolanda Molina Garcia, 58 anys\r\n\r\nData de la defunció: 1 d'octubre\r\nCerimònia: 2 d'octubre, a les 12.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nDomingo Romero Arjona, 75 anys\r\n\r\nData de la defunció: 1 d'octubre\r\nCerimònia: 2 d'octubre, a les 16.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n