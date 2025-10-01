Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dijous 2 d'octubre del 2025

Publicat el 01 d’octubre de 2025 a les 18:47
Actualitzat el 01 d’octubre de 2025 a les 18:48

Aquestes són les cerimònies del dijous 2 d'octubre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Rafael Cecilia Lázaro, 72 anys

Data de la defunció: 30 de setembre
Cerimònia: 2 d'octubre, a les 9.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Oriol Martori Arxé, 51 anys

Data de la defunció: 1 d'octubre
Cerimònia: 2 d'octubre, a les 10.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa

Iolanda Molina Garcia, 58 anys

Data de la defunció: 1 d'octubre
Cerimònia: 2 d'octubre, a les 12.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Domingo Romero Arjona, 75 anys

Data de la defunció: 1 d'octubre
Cerimònia: 2 d'octubre, a les 16.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

