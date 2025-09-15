Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dimarts 16 de setembre del 2025

Aquestes són les cerimònies del dimarts 16 de setembre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nLluïsa Casas Cuadra, 80 anys\r\n\r\nData de la defunció: 14 de setembre\r\nCerimònia: 16 de setembre, a les 10.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nCarles Rosell González, 79 anys\r\n\r\nData de la defunció: 14 de setembre\r\nCerimònia: 16 de setembre, a les 11.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nMontserrat Brunat Remolà, 96 anys\r\n\r\nData de la defunció: 14 de setembre\r\nCerimònia: 16 de setembre, a les 12.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa\r\n