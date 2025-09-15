Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dimarts 16 de setembre del 2025

ARA A PORTADA

Publicat el 15 de setembre de 2025 a les 18:54
Actualitzat el 15 de setembre de 2025 a les 18:55

Aquestes són les cerimònies del dimarts 16 de setembre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Lluïsa Casas Cuadra, 80 anys

Data de la defunció: 14 de setembre
Cerimònia: 16 de setembre, a les 10.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa

Carles Rosell González, 79 anys

Data de la defunció: 14 de setembre
Cerimònia: 16 de setembre, a les 11.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Montserrat Brunat Remolà, 96 anys

Data de la defunció: 14 de setembre
Cerimònia: 16 de setembre, a les 12.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Notícies recomenades