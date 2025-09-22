Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dimarts 23 de setembre del 2025

Publicat el 22 de setembre de 2025 a les 18:49
Actualitzat el 22 de setembre de 2025 a les 18:51

Aquestes són les cerimònies del dimarts 23 de setembre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Francisco Saldaña Pérez, 90 anys

Data de la defunció: 22 de setembre
Cerimònia: 23 de setembre, a les 12.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Tere Pantoja Rodríguez, 81 anys

Data de la defunció: 22 de setembre
Cerimònia: 23 de setembre, a les 15.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa

Lauro Novellón Soler, 90 anys

Data de la defunció: 22 de setembre
Cerimònia: 23 de setembre, a les 17.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

