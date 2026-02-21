Terrassa puja al podi olímpic: la tecnologia darrere de l'històric or de Lucas Pinheiro

El Brasil ha fet història als Jocs Olímpics d’Hivern de Milano-Cortina 2026 amb la primera medalla, d’or, per a un país sud-americà, aconseguida per Lucas Pinheiro Braathen en la prova d'eslàlom gegant. Darrere d’aquesta fita esportiva hi ha una peça clau: els cascs ARC 5 PRO d’Oakley, que incorporen la tecnologia M-FORGE Composite, patentada per MATGroup, amb seu a Terrassa.
“La innovació no persegueix titulars. Se'ls mereix”, afirma MATGroup en una publicació al seu perfil de LinkedIn. L'organització multinacional especialitzada a proporcionar una gamma de productes i solucions tecnològiques en àrees de seguretat passiva, indumentària tècnica i comunicació mans lliures destaca com la seva plataforma patentada de materials millora la protecció, redueix el pes, incrementa la comoditat i eleva el rendiment esportiu.
No només Pinheiro ha comptat amb aquesta tecnologia: els italians Giovanni Franzoni, medalla de plata en descens d'esquí alpí, i Lucía Dalmasso, bronze en la prova d'eslàlom gegant paral·lel de snowboard, també portaven un casc ARC 5 PRO d’Oakley amb M-FORGE, demostrant la fiabilitat i consistència de la tecnologia en competicions d’elit. MATGroup remarca que cada gram, cada capa i cada decisió estructural són crucials quan la victòria es mesura en centèsimes de segon.
Què fa especial la tecnologia M-FORGE?
M-FORGE Composite és una plataforma de materials per a productes de capa dura, que combina les millors característiques dels polímers i la fibra. Els cascs que la incorporen presenten diversos avantatges. Segons la mateixa organització, la part exterior dels cascs pesa entre un 10% i un 40% menys que altres materials similars, és "excepcional" per a productes que hagin de protegir de qualsevol impacte i també en activitats en què el pes mínim pugui proporcionar un rendiment avantatjat, rebota menys que altres materials comparables i es manté estable amb diferents temperatures resistint fins i tot les temperatures més extremes.
MATGroup ha aplicat M-FORGE en cascs de moto, bicicleta, esquí i snowboard, així com en equipament de protecció professional i altres productes de material dur, demostrant la seva escalabilitat i consistència.
La presència de la tecnologia terrassenca en els cascs dels guanyadors olímpics posa Terrassa al mapa internacional de la innovació esportiva. Segons MATGroup, veure la seva tecnologia “integrada en el nivell més alt de l’esport d’hivern és una validació potent del que la innovació real pot aconseguir”.