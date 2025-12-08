Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dimarts 9 de desembre del 2025

Publicat el 08 de desembre de 2025 a les 18:53

Aquestes són les cerimònies del dimarts 9 de desembre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Juan De Dios Vílchez, 88 anys

Data de la defunció: 7 de desembre
Cerimònia: 9 de desembre, a les 12.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Araceli Lozano Reina, 92 anys

Data de la defunció: 7 de desembre
Cerimònia: 9 de desembre, a les 15.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Enriqueta Grau Torras, 77 anys

Data de la defunció: 8 de desembre
Cerimònia: 9 de desembre, a les 15.45 hores, a l’Oratori de La Rambla serveis funeraris

Núria Carles Salvadó, 96 anys

Data de la defunció: 7 de desembre
Cerimònia: 9 de desembre, a les 16.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

