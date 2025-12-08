Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dimarts 9 de desembre del 2025

Aquestes són les cerimònies del dimarts 9 de desembre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nJuan De Dios Vílchez, 88 anys\r\n\r\nData de la defunció: 7 de desembre\r\nCerimònia: 9 de desembre, a les 12.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nAraceli Lozano Reina, 92 anys\r\n\r\nData de la defunció: 7 de desembre\r\nCerimònia: 9 de desembre, a les 15.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nEnriqueta Grau Torras, 77 anys\r\n\r\nData de la defunció: 8 de desembre\r\nCerimònia: 9 de desembre, a les 15.45 hores, a l’Oratori de La Rambla serveis funeraris\r\n\r\nNúria Carles Salvadó, 96 anys\r\n\r\nData de la defunció: 7 de desembre\r\nCerimònia: 9 de desembre, a les 16.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa\r\n