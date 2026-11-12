Terrassa entra al Pla de Barris: Can Parellada rebrà prop de 20 milions d’euros per transformar-se

La segona ha estat la bona. Després de quedar fora de la primera convocatòria a finals de l’any passat, Terrassa ha estat finalment seleccionada per rebre les subvencions del Pla de Barris i Viles de Catalunya 2025-2029. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha donat a conèixer aquest migdia des de Lloret de Mar la resolució d’aquesta segona edició, que dona llum verda al projecte terrassenc "Connectem Can Parellada 2.0".
La resolució suposa una injecció econòmica històrica per a aquest barri del Districte 7, on resideixen més de 3.700 persones. El programa aprovat contempla una inversió global de 19.784.000 euros, dels quals la Generalitat n’aportarà exactament el 50% (9.892.000 euros), mentre que l’Ajuntament de Terrassa assumirà l’altra meitat del finançament. Les actuacions s’executaran al llarg de cinc anys, en el període comprès entre el gener de 2027 i el desembre de 2031.
De la decepció del 2025 a un projecte guanyador
L’exclusió de Terrassa en la primera tongada del pla va generar un fort malestar institucional i veïnal a la ciutat. Lluny de rendir-se, el consistori va presentar al juliol una candidatura reformulada que, tot i incrementar el pressupost en poc més d’un milió d’euros respecte als 18,73 milions inicials, concentrava els esforços en 26 actuacions (dues menys que el 2025) articulades al voltant de set grans estratègies.
La clau de l’èxit d’aquesta versió 2.0 sembla haver estat el gir cap a les polítiques socials i de cohesió, un dels aspectes més valorats per la comissió avaluadora del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica. Dels gairebé 20 milions de pressupost total, la partida més voluminosa —8,175 milions d’euros— es destinarà precisament a l’acció sociocomunitària. Aquest bloc preveu la presència continuada de professionals al barri per detectar situacions de vulnerabilitat, enfortir les xarxes veïnals i oferir acompanyament tècnic i processos participatius a les comunitats de propietaris per impulsar la rehabilitació d’habitatges.
El nou pont del carrer Itàlia i la Biblioteca del D7
Pel que fa a la transformació física i urbanística, el projecte manté intactes les grans reivindicacions històriques del moviment veïnal de Can Parellada, amb una dotació de 6,63 milions d’euros. Entre les obres més destacades hi figuren:
Connexió i mobilitat: La construcció del nou pont de prolongació del carrer Itàlia per trencar l’aïllament geogràfic del barri, la reurbanització del carrer Amèrica com a eix vertebrador i la creació d’itineraris accessibles cap a l’estació dels Ferrocarrils de la Generalitat (FGC).
Nous equipaments: L’impuls a la futura Biblioteca del Districte 7, l’ampliació del Casal Cívic i diverses millores en els equipaments esportius i educatius de la zona.
El tercer gran eix del pla correspon a la transició ecològica, dotat amb 3,845 milions d’euros. En aquesta nova versió, el protagonisme recau en la potenciació del corredor verd de la riera de les Arenes per connectar millor el barri amb l’entorn natural, augmentar la biodiversitat i adaptar l’espai urbà al canvi climàtic.
Finalment, com a garantia d’execució i governança, l’Ajuntament destinarà poc més d'un milió d’euros a crear una Oficina del Pla de Barris específica. Aquest ens treballarà sobre el terreny entre el 2027 i el 2031 per coordinar el calendari d’obres i programes socials, controlar el pressupost i actuar com a punt de trobada directe amb els veïns i les entitats.
Una convocatòria ampliada arreu de Catalunya
L’entrada de Terrassa s’emmarca en una segona convocatòria del Pla de Barris i Viles en què la Generalitat ha decidit ampliar el pressupost inicial fins als 355 milions d’euros —un 77,5% més del previst en un principi— per donar resposta a l’alt volum i qualitat dels projectes presentats pels consistoris.
En total, s’han seleccionat 33 projectes de 34 municipis de tot Catalunya (que mobilitzaran 582 milions d’inversió pública global), dels quals 26 ja s’havien quedat a les portes en la primera edició. A la vegueria de Barcelona s’han aprovat 12 plans, entre els quals també hi ha el de Sabadell (per als barris de les Termes i la Creu de Barberà), a més de municipis com Badalona i Sant Adrià de Besòs, Barcelona, Cornellà de Llobregat, el Prat de Llobregat, Sant Boi, Sant Feliu de Llobregat, Martorell, Canovelles, la Llagosta o Caldes de Montbui.