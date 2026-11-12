Dos establiments, quatre generacions i un llegat centenari: “La clau és no desistir mai i treballar molt”

La història del comerç de Terrassa també s’escriu a través dels establiments que han aconseguit travessar generacions sense abaixar la persiana. Els Xixonencs i Fruites i Verdures Llúcia en són dos exemples. Tots dos negocishan estat reconeguts aquest dijous per la Generalitat en la 26a edició dels Premis Nacionals de Comerç i dels Premis als Establiments Comercials Centenaris. El primer suma 131 anys d’activitat, mentre que el segon va arribar al seu primer segle de vida l’any passat. Els guardons distingeixen la trajectòria de comerços que han mantingut l’activitat durant més de cent anys, adaptant-se als canvis en els hàbits de consum i a les necessitats de la ciutadania.
Ramon Planelles, propietari d’Els Xixonencs, ha viscut el reconeixement “amb molta il·lusió perquè, d’alguna manera, suma importància a totes les generacions anteriors”. Especialment, comenta amb emoció, “pel meu pare, que té 90 anys i tot i no seguir al capdavant de la gelateria, li fa una il·lusió immensa perquè hi ha dedicat tota la vida”. La de Ramon Planelles es la quarta generació gestionant el negoci, des que l’obrís el seu besavi el 1895.
Com a Els Xixonencs, Fruites i Verdures Llúcia també la regenta la quarta generació familiar. En el seu cas, de la mà de Glòria Navarro Cortiella. “Rebem el reconeixement amb molta satisfacció, molta emoció i molt d’orgull per la família”, resumeix recordant especialment la seva besàvia, qui va emprendre el negoci el 1925. “Va obrir la parada posant-li el nom de la seva filla, la meva àvia, Llúcia, i aquí seguim”, explica la Glòria.
La paradista destaca la feina i la perseverança de la família, però també la fidelitat dels seus clients, que ha contribuït a mantenir viu el negoci. “La majoria dels que tenim, que hem tingut, són ja també segones i terceres generacions. Han vingut els fills, han vingut els nets. És molt bonic, és com una família”, relata.
Aquesta relació de confiança també és una de les claus que Ramon Planelles atribueix a la supervivència d’Els Xixonencs. El propietari considera que la constància, la capacitat de resistència i l’adaptació als canvis han estat fonamentals per arribar fins als 131 anys. “La clau és no desistir mai i treballar molt. Bàsicament, és una cultura de l’esforç”.
De cara al futur i la continuïtat d’Els Xixonencs, en Ramon és prudent. Les seves filles hi han treballat als estius, però diu que “actualment estan estudiant i és normal que explorin altres experiències laborals. Quan arribi el moment, es decidirà si continua una persona, una altra, o ningú”.
A Fruites i Verdures Llúcia, en canvi, Glòria Navarro veu més encarrilat el relleu, amb la seva dependenta, Raquel, amb qui comparteix el dia a dia de la parada. “Ella mateixa ho vol fer i, a més, conservant-ne el nom”, explica. Tot i això, afirma, “he tingut molta sort de tenir al meu costat el meu marit Vicenç, i els meus fills, Pol i Clàudia, que també han ajudat.
Altres establiments distingits
Els dos negocis formen part dels 35 establiments comercials centenaris. En la categoria de més de 150 anys d’història també va ser distingit el Forn Anglada - Cal Forner d’Ullastrell, mentre que el Cafè Bar Royal de Sant Llorenç Savall va rebre el reconeixement en la categoria de cent anys o més.
De la resta de guardons de la jornada va destacar Culinarium, de Tàrrega, amb el Premi Nacional de Comerç 2026; Rosich Jewels, d’Igualada, al Comerç més Innovador; i Albina Moda, de Manlleu, a la Millor Estratègia de Comunicació i Difusió.