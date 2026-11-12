La sortida de la Volta a Catalunya a Terrassa va prenent forma

La segona etapa de la Volta Ciclista a Catalunya 2027 sortirà des del carrer dels Voluntaris, a la zona olímpica de Terrassa, el 23 de març, en plena Setmana Santa. A la Casa de l'Esport, i amb la presència de l'alcalde Jordi Ballart, el director de la cursa, Rubèn Peris, i l'exciclista i tècnica de la Federació Catalana, Marta Vilajosana, s'han anunciat alguns detalls d'aquest esdeveniment, si bé encara en queden alguns per acabar de confirmar i que s'estan acabant de confeccionar.
Ballar ha detallat que el punt de sortida reuneix les condicions necessàries per acollir un esdeveniment d'aquestes característiques que, segons Peris, reunirà a unes 800 persones entre ciclistes, tècnic i altres persones vinculades amb la celebració d'una etapa de la Volta Ciclista a Catalunya. L'alcalde ha recordat que la darrera vegada que Terrassa va ser la seu d'una sortida d'aquesta cursa va ser l'any 1975 i, per tant, ho tornarà a ser 52 anys després. Peris també va recordar que serà la quinzena ocasió en què aquesta localitat rebrà la visita de la Volta a Catalunya com a sortida o arribada.
El recorregut per Terrassa després de la sortida encara s'està determinant, i Ballart ha comentat que espera que sigui per espais urbans "emblemàtics" i també ha afegit que acollir la sortida de la Volta a Catalunya "és una bona oportunitat per projectar la ciutat" i que "tindrà un impacte mediàtic i econòmic". Peris, per la seva banda, ha assegurat que Terrassa serà un punt de trobada "dels millors ciclistes del planeta" i no revelat quina serà la localitat d'arribada d'aquesta segona etapa amb sortida a l aquesta ciutat. Vilajosana, altrament, ha assenyalat que Terrassa "és una ciutat de tradició ciclista" i una bona pedrera gràcies a la labor de les entitats dedicades a aquest esport i que creu que és la disciplina esportiva més practicada a la ciutat.