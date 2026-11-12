Tot el que has de saber del castell de focs d’aquest dissabte: horaris, ubicació i afectacions al trànsit

Terrassa recuperarà aquest dissabte, 14 de novembre, un dels actes pendents de la darrera Festa Major: el castell de focs. L’espectacle, que es va haver d’ajornar a causa de l’alt risc d’incendi i l’avís de calor intensa, se celebrarà finalment en el marc de la jornada d’homenatge a Jan Grau i Martí, referent en cultura popular i patrimoni festiu.
La pirotècnia es podrà veure entre les 21.15 i les 21.30 hores des del pont de l’avinguda de l’Abat Marcet. Abans, a les 20 hores, una cercavila encapçalada pel Drac de Terrassa i una xaranga sortirà de la plaça Vella i es dirigirà cap a l’avinguda de Josep Tarradellas, en un recorregut que provocarà talls puntuals de circulació.
La jornada començarà força abans. A partir de les 15.45 hores, una vintena de colles de cultura popular i tradicional de Terrassa i d’altres poblacions participaran en les activitats d’homenatge a Jan Grau, que inclouran la plantada d’imatgeria al Raval de Montserrat, una cercavila pel centre, lluïments finals i un concert de gralles a la plaça Vella.
Després del castell de focs, la celebració continuarà a les 21.45 hores a la plaça de Lluís Companys, amb l’actuació musical de Soniquisoni i el repartiment de brou i vi calent.
Quins carrers estaran tallats?
Amb motiu de l’espectacle pirotècnic, diversos carrers de l'entorn de l'avinguda de l'Abat Marcet quedaran tancats a la circulació entre les 21 i les 23.30 hores aproximadament. Les afectacions previstes són les següents:
- Avinguda de Josep Tarradellas: entre l'avinguda de l'Abat Marcet i la rambla d'Ègara, inclosa la cruïlla.
- Ronda de Ponent (vial oest): entre l'avinguda de l'Abat Marcet, cruïlla inclosa, i el carrer dels Dipòsits.
- Ronda de Ponent (vial est): entre el carrer d'Antoni Maura i l'avinguda de l'Abat Marcet, cruïlla inclosa.
- Avinguda de l'Abat Marcet: entre la ronda de Ponent i la carretera de Rellinars.
A més, la cercavila de les 20 hores ocasionarà interrupcions puntuals del trànsit al llarg del seu recorregut des del Raval de Montserrat fins a l'avinguda de Josep Tarradellas.
Com afectarà els autobusos?
Les restriccions també modificaran el recorregut d'algunes línies de TMESA entre les 21 i les 23.30 hores. Les línies L5 (Can Trias - Pla del Bon Aire), L8 i L9 (Avingudes) circularan desviades per la carretera de Rellinars i el passeig del Vint-i-dos de Juliol.
Pel que fa a la línia L4 (Can Parellada - Ca n'Aurell), no entrarà a Can Boada durant aquesta franja horària.
També quedaran anul·lades temporalment les parades de Doctor Fleming, Can Boada, Dos de Maig, Joan d'Àustria, plaça de Lluís Companys, Eugeni d'Ors, Emperadriu Eugènia, Josep Llimona, Eduard Marquina i plaça de Canjàyar.
El programa complet de la jornada d'homenatge a Jan Grau es pot consultar al web municipal de Terrassa.