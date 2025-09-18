Defuncions a Terrassa: les cerimònies del divendres 19 de setembre del 2025

Aquestes són les cerimònies del divendres 19 de setembre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nJosep Homs Soler, 82 anys\r\n\r\nData de la defunció: 16 de setembre\r\nCerimònia: 19 de setembre, a les 12.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nAraceli Martín Vicente, 89 anys\r\n\r\nData de la defunció: 17 de setembre\r\nCerimònia: 19 de setembre, a les 15.45 hores, a la Sala Oratori de La Rambla serveis funeraris\r\n\r\nCarmen Reyes Martín, 76 anys\r\n\r\nData de la defunció: 18 de setembre\r\nCerimònia: 19 de setembre, a les 16.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n