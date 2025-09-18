Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del divendres 19 de setembre del 2025

ARA A PORTADA

Publicat el 18 de setembre de 2025 a les 19:06
Actualitzat el 18 de setembre de 2025 a les 19:07

Aquestes són les cerimònies del divendres 19 de setembre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Josep Homs Soler, 82 anys

Data de la defunció: 16 de setembre
Cerimònia: 19 de setembre, a les 12.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Araceli Martín Vicente, 89 anys

Data de la defunció: 17 de setembre
Cerimònia: 19 de setembre, a les 15.45 hores, a la Sala Oratori de La Rambla serveis funeraris

Carmen Reyes Martín, 76 anys

Data de la defunció: 18 de setembre
Cerimònia: 19 de setembre, a les 16.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Notícies recomenades