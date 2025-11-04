Terrassa impulsa la recollida porta a porta del vidre comercial al Centre

A partir d’aquesta setmana, un total de 25 establiments d’hostaleria, restauració i cafeteries (HORECA) de l’àrea de vianants del Centre disposaran d’un nou servei de recollida porta a porta del vidre comercial, promogut per l’Ajuntament de Terrassa i l’empresa municipal Eco-Equip, amb la col·laboració d’Ecovidrio.
La iniciativa és la segona fase d’una campanya informativa que es va desenvolupar la passada primavera amb l’objectiu de conscienciar el sector sobre la importància de reciclar correctament aquesta fracció. En total, 909 establiments van rebre la visita d’un equip d’informadores que van lliurar-los una carta explicativa sobre el reciclatge del vidre i la normativa vigent, i van recollir informació sobre la seva gestió actual.
Ara, els comerços que van mostrar interès i són grans productors de residus de vidre rebran un contenidor específic. Els operaris d’Eco-Equip passaran a recollir-lo en un dia i hora fixats prèviament, facilitant així la gestió i optimitzant la recollida selectiva.
El tinent d’alcalde de Territori i Habitatge i regidor de Neteja i Residus, Xavier Cardona, ha destacat que “treballar colze a colze amb el comerç local és bàsic per avançar cap a un model de consum més conscient i eficient. Cada petit gest suma, i el compromís dels establiments és necessari per assolir els reptes ambientals que ens hem proposat com a ciutat”.
La recollida porta a porta al Centre resta oberta a nous establiments que hi vulguin participar. Per fer-ho, només cal posar-se en contacte amb el Servei de Medi Ambient de l’Ajuntament.
Aquesta és la quarta col·laboració entre Ecovidrio i l’Ajuntament de Terrassa, després de les campanyes realitzades els anys 2018, 2019 i 2023. La iniciativa s’emmarca dins del Pla de Gestió de Residus Municipals 2018-2030, que fixa com a objectiu assolir un 70% de recollida selectiva de vidre l’any 2030. Actualment, el percentatge a Terrassa se situa en un 62,89% (2024).
A la ciutat hi ha 1.149 contenidors verds repartits per tots els barris. El vidre recollit és transportat pels camions d’Eco-Equip fins al Centre de Recollida i Transferència de Can Barba, i posteriorment a la planta de valorització de Mollet del Vallès, on es transforma per fabricar nous envasos. En aquests contenidors només s’hi poden dipositar ampolles i pots de vidre sense tapa.