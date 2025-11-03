Terrassa

Acciona ven els 420 habitatges de l’antiga AEG

La gestora de capital Argis Living n’és la nova promotora, que ha pagat un import total de 324 milions d’euros per més de 1.000 habitatges repartits per tot l’Estat

Publicat el 03 de novembre de 2025 a les 19:28

Acciona ha venut una cartera de més de 1.000 habitatges repartits per tot l’Estat a la gestora de capital espanyola Argis Living per un import total de 324 milions d’euros. La transacció, una de les més rellevants de l’any al mercat residencial espanyol, inclou 420 habitatges a Terrassa, dins el projecte de regeneració urbana de l’antiga AEG.

Segons la companyia, les promocions terrassenques formen part d’una de les zones amb més projecció del municipi, propera a l’estació de tren del Nord i ben comunicada amb Barcelona. El desenvolupament, que comprèn pisos d’un, dos i tres dormitoris, s’emmarca en el pla impulsat per Acciona per transformar l’àmbit de l’antiga fàbrica AEG en un nou eix central de la ciutat, amb usos residencials, zones verdes i equipaments.

El projecte forma part del pla urbanístic de 60.000 metres quadrats en els quals s’inclou la nova residència Terrassa Can Telar, de set plantes i amb capacitat per a 369 estudiants, i la construcció de 152 habitatges més, a part dels 420 ja enllestits -precisament, els venuts a Argi-. Uns pisos que inicialment eren destinats al lloguer. 

L’operació s’inclou en l’estratègia de rotació selectiva d’actius del grup, que busca consolidar la seva posició com a referent en habitatge sostenible de qualitat. A més de Terrassa, la cartera venuda inclou projectes a Madrid (als districtes de Tetuán i Orduña) i a Barcelona (a la Marina del Port, a la Zona Franca), amb un total d’onze promocions en diferents fases de construcció, que s’espera culminar el 2026. 
 

