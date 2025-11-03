Acciona ven els 420 habitatges de l’antiga AEG

Acciona ha venut una cartera de més de 1.000 habitatges repartits per tot l’Estat a la gestora de capital espanyola Argis Living per un import total de 324 milions d’euros. La transacció, una de les més rellevants de l’any al mercat residencial espanyol, inclou 420 habitatges a Terrassa, dins el projecte de regeneració urbana de l’antiga AEG.
Segons la companyia, les promocions terrassenques formen part d’una de les zones amb més projecció del municipi, propera a l’estació de tren del Nord i ben comunicada amb Barcelona. El desenvolupament, que comprèn pisos d’un, dos i tres dormitoris, s’emmarca en el pla impulsat per Acciona per transformar l’àmbit de l’antiga fàbrica AEG en un nou eix central de la ciutat, amb usos residencials, zones verdes i equipaments.
El projecte forma part del pla urbanístic de 60.000 metres quadrats en els quals s’inclou la nova residència Terrassa Can Telar, de set plantes i amb capacitat per a 369 estudiants, i la construcció de 152 habitatges més, a part dels 420 ja enllestits -precisament, els venuts a Argi-. Uns pisos que inicialment eren destinats al lloguer.
L’operació s’inclou en l’estratègia de rotació selectiva d’actius del grup, que busca consolidar la seva posició com a referent en habitatge sostenible de qualitat. A més de Terrassa, la cartera venuda inclou projectes a Madrid (als districtes de Tetuán i Orduña) i a Barcelona (a la Marina del Port, a la Zona Franca), amb un total d’onze promocions en diferents fases de construcció, que s’espera culminar el 2026.