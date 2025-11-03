Vaka Burger tanca sis mesos després de la seva obertura

El restaurant Vaka Burger ha tancat les seves portes només sis mesos després d’haver obert al número 22 del carrer de Sant Pere, en el local que durant dècades havia acollit la històrica Llibreria Boada Riera. L’establiment, especialitzat en hamburgueses i entrepans gourmet, havia iniciat la seva activitat a l’abril amb la voluntat de donar una nova vida a l’emblemàtica façana del centre de Terrassa, tancada durant més de vint anys.
El projecte, impulsat pel Grup Reini, pretenia combinar una estètica rebel i urbana, amb grafitis i llums industrials, amb elements modernistes i clàssics de l’antic negoci, com els mobles de caoba, la porta i el rètol original, tots ells protegits pel Pla especial de Protecció del Patrimoni de Terrassa.
Tot i la cura amb què es va restaurar l’espai i les expectatives generades, el negoci no ha reeixit. El local que ocupava Vaka Burger es reconvertirà ara en un nou allotjament dins del projecte d’aparthotel que Reini impulsa a l’edifici. D’aquesta manera, l’espai esdevindrà el setè apartament de l’immoble, amb una superfície i capacitat més grans que les sis estances actuals, de 30 a 35 metres quadrats cadascuna.
La propietat, que també està darrere de la reforma de l’antic Hostal del Fum per convertir-lo en un altre aparthotel amb restaurant a la planta baixa, continua així la seva aposta per destinar els edificis del centre de Terrassa a usos turístics i residencials temporals, després d’un intent fallit de mantenir-hi activitat gastronòmica.