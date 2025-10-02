Defuncions a Terrassa: les cerimònies del divendres 3 d'octubre del 2025

Aquestes són les cerimònies del divendres 3 d'octubre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nJosep Rins Figols, 89 anys\r\n\r\nData de la defunció: 1 d'octubre\r\nCerimònia: 3 d'octubre, a les 10.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nPaco Delgado Rino, 88 anys\r\n\r\nData de la defunció: 2 d'octubre\r\nCerimònia: 3 d'octubre, a les 12.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nConxita Marimón Ubach, 85 anys\r\n\r\nData de la defunció: 2 d'octubre\r\nCerimònia: 3 d'octubre, a les 16.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n