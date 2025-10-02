Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del divendres 3 d'octubre del 2025

ARA A PORTADA

Publicat el 02 d’octubre de 2025 a les 18:48
Actualitzat el 02 d’octubre de 2025 a les 18:49

Aquestes són les cerimònies del divendres 3 d'octubre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Josep Rins Figols, 89 anys

Data de la defunció: 1 d'octubre
Cerimònia: 3 d'octubre, a les 10.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Paco Delgado Rino, 88 anys

Data de la defunció: 2 d'octubre
Cerimònia: 3 d'octubre, a les 12.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa

Conxita Marimón Ubach, 85 anys

Data de la defunció: 2 d'octubre
Cerimònia: 3 d'octubre, a les 16.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Notícies recomenades