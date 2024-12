Marta Corredera veu reconeguda la seva trajectòria

La futbolista terrassenca Marta Corredera va ser guardonada amb el Trofeu Allianz a la trajectòria en el marc de la quarta edició de la Gala Femenina del Futbol Europeu. Aquesta gala, organitzada pel diari Mundo Deportivo, es va celebrar aquesta setmana a l’Antiga Fàbrica Estrella Damm de Barcelona.

En el decurs d’aquest acte, l’exjugadora, de 33 anys, va veure reconeguda la seva dilatada trajectòria professional en diversos clubs espanyols, com el FC Barcelona, l’Espanyol, l’Atlético de Madrid, el Levante i el Real Madrid, l’equip on es va retirar l’any passat, després de quedar-se embarassada. Abans havia viscut la seva única experiència internacional a les files de l’Arsenal Ladies, a la lliga anglesa. Aquesta va ser la seva única experiència fora del futbol espanyol.

La defensora egarenca va ser l’autora del primer gol del FC Barcelona en competicions europees. Era abans que el conjunt blaugrana se situés a l’elit del futbol femení mundial i es proclamés campió de la Champions.

Una il·lusionada Marta Corredera, va agrair que s’haguessin recordat d’ella després de tant de temps sense jugar.

Actualment, es dedica a fer de comentarista a la televisió i a la ràdio, tant de futbol femení com masculí. Ara per ara, no té previst entrenar cap equip, però va assenyalar que li agradaria seguir vinculada al món del futbol a través d’algun “staff” tècnic o de la junta directiva d’algun club.

“És bonic veure que la gent es recorda de tu quan ja no jugues. El millor que m’ha donat el futbol és el llegat que he deixat. Em sento tranquil·la i satisfeta de tot el que he aconseguit”, explica.

La soledat de l’elit

Es va referir també Corredera a l’hora de recollir el guardó als aspectes negatius de la seva extensa trajectòria a l’elit, assenyala “les llargues temporades que he hagut de passar fora de casa, lluny de la família. De vegades et sents molt sola durant molt de temps. La gent veu que surts a la tele i que guanyes coses, però aquesta part més fosca i solitària no s’acostuma a veure mai”.

Amb la selecció espanyola de futbol, Marta Corredera va disputar dos Mundials i una Eurocopa, totalitzant 85 partits.