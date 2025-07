Els terrassencs Marc Otero i Bru Roset guanyen la Cursa de Festa Major

La 45a edició de la Cursa Atlètica de Festa Major, rebatejada enguany com a Cursa-Caminada de Festa Major, ha tingut dos guanyadors. Els atletes terrassencs Marc Otero (50 anys) i Bru Roset (22) han travessat la línia d'arribada a la plaça de Ricard Camí. Han signat un temps de 20 minuts i 3 segons, a distància dels seus immediats perseguidors. En categoria femenina s'ha imposat la jugadora de hockey neerlandesa Iris Langejans. En aquesta primera edició sense classificacions, la prova gairebé ha doblat la pobra participació de l'edició de l'any passat. 750 atletes, entre grans i petits, han pres part en la cursa. Aquí trobareu les millors imatges.

La neerlandesa Iris Langejans ha estat la més ràpida en categoria femenina

Lluís Clotet

Les primeres proves que s'han celebrat han estat les infantils, d'1,5 quilòmetres. Tots els participants han rebut, com és habitual, la seva medalla. Nens d'entre 1 i 13 anys han participat amb entusiasme davant dels seus pares i familiars.

Les curses infantils han fet les delícies dels més menuts

Lluís Clotet

Mitja hora més tard, la corrua d'atletes es preparava per iniciar un exigent recorregut de 6 quilòmetres. L'alcalde Jordi Ballart ha estat l'encarregat de donar el tret de sortida. Els participants han pujar per la Rambla d'Ègara, han tomat pel passeig del 22 de Juliol, el primer pendent important de la cursa, i han trencat pel carrer Salmerón. El descens els ha dut fins a l'avinguda de Jacquard. Han seguit per la carretera de Castellar fins a retrobar 22 de Juliol, han baixat per la Rambla d'Ègara, han trencat pel carrer del Pare Llaurador i han fet el darrer tram de la Rambla de pujada.

"He hagut de córrer aquesta cursa 35 anys per acabar-la guanyant", comentava després de travessar la línia de meta un emocionat Marc Otero, que ha afegit: "Jo sempre competeixo. Però també és veritat que quan participes en una cursa n'has d'acceptar les regles. I si els organitzadors han decidit que no hi hauria classificacions, doncs s'ha d'acceptar". Per la seva banda, el coguanyador, el duatleta terrassenc Bru Roset, ha explicat que en els darrers quilòmetres han pactat arribar de la mà. "Portàvem ja molts quilòmetres sols i hem decidit que seria maco arribar plegats". Mentre que Otero va disputar la seva primera cursa de Festa Major l'any 1987, quan tenia 13 anys, per a Roset la d'aquesta tarda ha suposat la seva segona participació a Terrassa.

El guanyador de les darreres edicions, l'egarenc Jaume Leiva, no ha pogut participar enguany, ja que es trobava de viatge.

El preu de les inscripcions era de 10 euros, mentre que molts dels que no han corregut han comprat la samarreta, participant així en la causa solidària de la prova d'enguany. Tots els diners recaptats es destinaran a l'associació "Units per la Jana", que lluita contra l'hepatitis autoimmune.