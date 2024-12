Egara i Atlètic es van endur la medalla d’or

Atlètic i Egara van tornar del Campionat d’Espanya cadet de hockey sala amb quatre medalles. Els del Pla del Bon Aire van ser or en la categoria masculina i plata en la femenina mentre que els equips del club de Can Salas van imposar-se a la femenina i van quedar segons a la masculina.

En la categoria masculina, i en el grup “A”, l’Egara va accedir a la final després de superar en la primera fase a Júnior (10-3), Candelaria (6-3) i Club de Campo (5-1). Per la seva banda, i en el grup “B”, l’Atlètic també va ser primer després de vèncer el Benalmádena (9-5), el RS Tenis de Santander (8-2) i el Sanse Complutense (5-4).

A la gran final, els del Pla del Bon Aire van guanyar per 5 a 3. En els dos primers quarts de l’encontre, però, no hi va haver gols i tot va quedar pendents dels dos següents. L’Egara es va avançar en el tercer, amb un gol de Luca Escamilla de penal-córner.

En el darrer quart, l’Atlètic va situar-se amb un 1 a 2, amb gols de Marc García-Cascón, de penal, i Otger Comas. L’Egara, amb dos gols de penal de Hugo Palma va recuperar la iniciativa en el marcador i gairebé va sentenciar amb dos gols més, obra de Jan Amat i Àlex Carrera. El gol de Iu Torradeflot per als de Can Salas no va evitar el triomf definitiu dels del Pla del Bon Aire.

Primera plaça

A la competició femenina, l’Egara, en el grup “B”, va guanyar al Júnior “B” (7-4), el Hocquet (2-1) i el Júnior (3-1) i va acabar a la primera plaça. En el grup “B”, l’Atlètic va desfer-se del Club de Campo (3-1) i el Candelaria (3-0) i va empatar a sis gols amb el Sardinero.

A la final, les de Can Salas van arribar al descans amb un 2 a 0 a favor, amb gols de Maria Calveras i Berta Freixa. L’Egara va retallar diferències, amb un penal transformat per Marta Rusiñol, però el títol va ser per a l’Atlètic.