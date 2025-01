Espanya debuta a la Copa del Món derrotant els Estats Units

La selecció espanyola femenina de waterpolo ha debutat amb victòria a la divisió 1 de la Copa del Món que es disputa aquesta setmana a la ciutat grega d’Alexandropolis. El combinat que prepara el terrassenc Jordi Valls s’ha mostrat superior als Estats Units i s’ha imposat en partit corresponent al grup “A” per 16 gols a 15, amb tres dianes de la waterpolista del CN Terrassa Paula Prats i dos de la terrassenca Paula Leitón.

Espanya ha aplanat el camí al primer quart, que s’ha adjudicat per un contundent 6 a 1. Hi ha hagut intercanvi de gols a la represa, amb un 4 a 5 per a les americanes. Menys anotació hi ha hagut en els dos darrers períodes. El tercer se l’ha adjudicat Espanya per 3 a 2, situant-se amb un més que clar 13 a 8. L’empat a tres gols del darrer acte ha deixat el matx en el 16 a 11 definitiu.

Aquest dimecres a les 19 hores, les noies de Jordi Valls s’enfrontaran a Grècia. Dijous a les 15 hores tancarà la primera fase de la competició contra Hongria. Ho tenen les espanyoles tot de cara per acabar entre les dues primeres del seu grup i classificar-se per a la fase del primer al quart, que es disputarà, pel sistema de lligueta, entre divendres i diumenge, amb la disputa de tres partits més, amb els dos primers equips del grup “B” (Austràlia, Països Baixos, Itàlia i Israel) i els dos primers del grup “A”.