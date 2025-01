Estrena victoriosa per als Terrassa Reds

Va començar amb bon peu la participació dels Terrassa Reds a la màxima categoria del futbol americà espanyol. El conjunt que prepara Jordi Ventura es va mostrar superior als Barcelona Pagesos, als que va batre per 0 a 21 al camp municipal Vall d’Hebron-Teixonera. Un total de tres “touchdowns” van ser suficients per als terrassencs per situar-se de manera provisional primers a la taula classificatòria d’aquesta conferència est.

El balanç dels tres darrers enfrontaments entre els dos equips era de dues victòries dels Reds, per una dels Pagesos. Els egarencs van saber controlar els nervis de l’estrena i van acabar sense rebre cap punt en contra gràcies a l’excel·lent treball del seu equip defensiu.

El primer quart va ser de tempteig. Els dos equips van estar a prop d’anotar, però cap d’ells no ho va aconseguir. Els Reds van començar a sentenciar el matx a partir dels segons 15 minuts. Van aconseguir anotar en dues oportunitats i no van rebre cap “touchdown”, arribant així a l’equador de la comtessa amb un 0 a 14 que els aplanava ja molt el camí de cara als dos períodes restants. Biel Folch i Jacobo Senise van ser els autors dels dos primers “touchdowns” dels Terrassa Reds a la màxima categoria.

L’autor de les dues passades que acabarien amb anotació va ser el “quarterback” terrassenc Rubén Beltrán, que va connectar en ambdues oportunitats amb els receptors.

Domini visitant

Després del pas per vestidors, els Barcelona Pagesos van intentar retallar distàncies en el marcador, però la solidesa defensiva dels Reds van fer que no es deixessin sorprendre en cap moment. Van anar progressant els terrassencs en atac, però no van anotar al tercer quart. Al darrer, un “touchdown” de carrera de Charlemagne Take Hamza va significar el 0 a 21 definitiu.

En aquesta primera jornada de la lliga estatal hi va haver ple de victòries per als conjunts visitants: Black Demons, Camioneros, Dracs i Reds.

Els Reds lideren la classificació

Per bé que només s’ha disputat una jornada de lliga a la sèrie “A” de la Lliga Nacional, els Terrassa Reds lideren la classificació. Estan empatats a una victòria amb els Badalona Dracs, que es van imposar per 14 a 43 al camp dels L’Hospitalet Pioners. Els riberencs seran el segon rival a la lliga dels Terrassa Reds aquest diumenge a les 12 hores al camp de Can Boada. Serà l’estrena oficial dels homes de Jordi Ventura a la nova categoria.