L’esport de Terrassa ja té finalistes

L’escaquista Emili Simón, l’atleta Víctor Campos, el billarista Valerià Parera, el nedador Esteve Cardellach, el jugador de hockey Ramon Quintana i el tirador Jaume Bladas són només alguns de la vintena de premiats de la primera edició de la Nit de l’Esportista. Tots ells, molts ja morts, van recollir el valuós Trofeu Lluís Francino i Riera. Mig segle més tard, el Teatre Principal acollirà el dilluns dia 17 de març a les 18. 45 hores, la cinquantena edició de la rebatejada Gala de l’Esport, una cerimònia ja fa temps consolidada com el gran punt de trobada de l’esport local. Aquests premis són organitzats per Diari de Terrassa i l’Ajuntament de Terrassa.

La cerimònia d’enguany serà especial. No només s’entregaran els guardons que reconeixen els mèrits als millors esportistes de l’any 2024, sinó que farà una repassada per les 50 edicions d’aquests guardons. S’estrenarà un documental amb entrevistes a alguns dels premiats durant aquest mig segle i es veuran imatges de totes les èpoques, parant especial atenció en la part més humana dels esportistes. Després de l’acte se celebrarà, per celebrar el cinquantenari dels premis, un sopar als jardins de la Casa Alegre de Sagrera, al qual s’assistirà per rigorosa invitació. Hi seran presents els principals protagonistes de la història d’aquests guardons.

Pel que fa estrictament a l’edició d’enguany, el millor esportista de l’any sortirà d’entre una llista de cinc finalistes, quatre dels quals van tenir una participació molt destacada en els Jocs Olímpics celebrats l’estiu passat a París. Aspiren al màxim guardó els waterpolistes Álvaro Granados i Paula Leitón, el futbolista Dani Olmo, la marxadora Cristina Montesinos i el jugador de hockey Jordi Bonastre.

El waterpolista del Barceloneta Álvaro Granados ha vist premiada una altra temporada en la qual es va proclamar campió de la lliga i la Copa del Rei. Amb la selecció espanyola va guanyar l’or a l’Europeu d’Eindhoven i el bronze al Mundial de Doha i va acabar sisè als Jocs. Paula Leitón, per exemple, ho ha guanyat també gairebé tot. Es va proclamar campiona olímpica a París amb la selecció espanyola, va ser plata a l’Europeu i Bronze al Mundial, guanyant també la lliga i la Champions League amb el CN Sabadell.

El futbolista del Barça Dani Olmo va proclamar-se a l’estiu campió de l’Eurocopa d’Alemanya en un torneig en el qual va tenir un paper decisiu. Després d’aquest títol va rubricar el seu fitxatge pel Barça, on s’ha revelat com un dels jugadors més valuosos.

Hockey i atletisme

Els tres ja saben què és guanyar el trofeu. Completen la llista el jugador de l’Atlètic Jordi Bonastre, que va acabar quart als Jocs de París amb la selecció espanyola. Aquest estiu es va estrenar també com a olímpica l’atleta Cristina Montesinos, que va ser desena en la prova dels 20 quilòmetres marxa i novena a la marató mixta dels Jocs de París. Va ser també sisena a l’Europeu de Roma, així com campiona d’Espanya.

En esport adaptat, tres nedadors paralímpics del CN Terrassa opten al trofeu: Sarai Gascón, bronze en els 4×100 estils mixtos de 34 punts, Àlex Villarejo i Jacobo Garrido. Competiran amb el jugador de tenis taula Carles Millera i el jugador de la selecció espanyola de hockey plus Ilià Riba.

Les altres sis categories (entrenador, equip, esdeveniment, màster, promesa i esport escolar) tenen tres finalistes cadascuna.

Millor entrenador

Jordi Valls, segon de la selecció espanyola femenina de waterpolo

Jordi Ventura, entrenador dels Terrassa Reds de futbol americà

Xavi Pérez, tècnic de l’equip femení de waterpolo del CN Terrassa

Millor equip

Terrassa Reds, campions de la sèrie “B” de futbol americà

Atlètic Terrassa, subcampió de la Divisió d’Honor femenina

CN Terrassa, subcampió de la Copa d’Espanya de natació

Millor esdeveniment

15a Runneada de Cap d’Any, Nenazas Running Club

15è Cycling Day, Squash 4

Torneig d’handbol de base, Handbol Ègara

Millor esportista màster

Fred de Bruijn, natació

Xavi Bosch, atletisme

Toni Nogués, hockey

Millor esportista promesa

Natàlia Escot, futbol

Àlex Pintado, atletisme

Daniela Quinzada, waterpolo

Esport escolar

Juan Gamero, coordinador esportiu de l’Escola Delta

Marta Martínez, coordinadora d’extraescolars de l’Escola El Cim

CN Terrassa, entitat col·laboradora amb l’esport escolar local

MENCIONS ESPECIALS

Premi d’honor de l’organització

Dani Olmo, campió d’Europa amb la selecció espanyola de futbol a Alemanya

Menció a la gesta esportiva

Isa Piralkova, Pili Peña, Paula Camus i Paula Leitón, waterpolistes de Terrassa i del Club Natació Terrassa que van guanyar la medalla d’or als Jocs Olímpics de París 2024

Menció a la solidaritat

Cursa Solidària 1km1vida, a benefici de la Fundación Vicente Ferrer

Menció a la dedicació

Josep Floris, judoka, entrenador, professor i àrbitre de judo

Menció a la trajectòria esportiva

Cesc Llongueras, una vida al hockey del Club Egara

Mig segle premiant els millors esportistes

El terrassenc Lluís Francino i Riera, un home de hockey, va ser l’impulsor del que avui coneixem com la Gala de l’Esport. L’any 1970 es va celebrar la primera edició de la Nit de l’Esportista. El format era molt diferent del d’avui. Cada modalitat esportiva tenia els seus nominats i guanyadors. No va ser fins al 1980 que els guardons van passar a tenir una regularitat, premiant el millor d’entre tots els esports. Els salons de l’Epic Casino del Comerç van acollir les primeres edicions, per passar després al Restaurant Imperial i a l’Hotel Don Cándido. En els darrers anys, la Gala de l’Esport se celebra al Teatre Principal. D’aquí a dos mesos viurem la cinquantena edició. Serà una gala especial, amb l’estrena d’un documental i moltes sorpreses.

Un jurat de 15 professionals decidirà tots els premis de la nit

El jurat avaluador d’aquesta 50a edició de la Gala de l’Esport de Terrassa està format per 15 professionals procedents de diferents àmbits del món de l’esport. Aquest jurat serà l’encarregat d’avaluar els mèrits dels diferents candidats i votar les opcions que considerin més valorables. Els membres designats aquest any són els següents: Albert Puig, Àngels Fàbregues, Anna Cos, Bartolomé Serrano, Berta Bonastre, Glòria Comerma, Joan Gutiérrez, Jordi Guillem, Marie Teixidor, Miquel Fernández, Montse Bellver, Sergi Estapé, Xavi Dobón, Ramon Sala i Gigi Oliva.