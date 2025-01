L’Atlètic, a reeditar el títol masculí de hockey sala contra el Júnior

Com cada any, la competició de hockey sala adquireix cert protagonisme a l’hivern, durant l’aturada de la temporada d’herba. Aquest diumenge, el pavelló de Can Jofresa acollirà les dues finals del Campionat de Catalunya. Després entrarà en joc el Campionat d’Espanya, amb la disputa de les fases sector i les finals. La masculina es jugarà a Sant Cugat del 14 al 16 de febrer, mentre que la femenina tindrà lloc del 7 al 9 de febrer a Can Salas.

L’equip masculí de l’Atlètic i el femení de l’Egara s’han classificat per a les finals catalanes. Diumenge a les 17 hores, l’Atlètic s’enfrontarà al Júnior en la final masculina. Els de Can Salas buscaran el seu tercer títol consecutiu. L’any passat van derrotar per 7 a 4 l’Egara a la final i l’anterior es van desfer del Júnior per 3 a 2.

A les semifinals, els de Roger Pallarols van imposar-se per 7 gols a 4 al FC Barcelona al pavelló del Club Egara. Quim Malgosa i Guiu Corominas van anotar els dos primers gols i Guillem Miserachs va retallar distàncies. Al segon quart, Roger Rovira i de nou Guiu Corominas van ampliar l’avantatge fins al 4 a 1. A la represa, Nil Recasens va fer el cinquè i Emilio Sánchez-Cerrudo i Pol Compta van apropar els blaugrana fins al 5 a 3. El mateix Compta va anotar el 5 a 4, però Marc Escudé i Oriol Campos van reaccionar per l’Atlètic.

En l’altra semifinal, el Júnior va batre per 5 a 6 al Club Egara. Pere Bautista, David Rodríguez i Pol Torres per partida doble van marcar els primers gols de l’Egara, contestats per Albert Serrahima i Ferran Muñoz. Nil Trujillo va fer el 5 a 2 a l’inici del quart període, però els santcugatencs van remuntar amb tres gols més de Ferran Muñoz i un d’Oriol Serrahima.

Al Campionat de Catalunya femení, el Club Egara va classificar-se per a la final com a primer de grup amb 7 punts. Júnior i Atlètic van acabar amb 4, però els santcugatencs van classificar-se per a la final pel “goal average”. L’Egara ha guanyat també les dues darreres finals femenines, per 4 a 2 al CD Terrassa l’any passat i per 5 a 3 a l’Atlètic l’anterior.