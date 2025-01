Un Terrassa FC amb aires de multinacional

La famosa Llei Bosman va suposar un canvi absolut en el món del futbol. Una sentència de l’any 1995 obria el camí a què els jugadors pertanyents a països de la Unió Europea poguessin jugar lliurement en lligues d’aquesta comunitat sense ocupar plaça d’estrangers. El Terrassa FC d’aquesta temporada ha aprofitat aquesta opció i, a la seva plantilla, té fins a sis jugadors de fora, una xifra rellevant, si bé està allunyada de la temporada 2009-2010, quan per l’equip van passar fins a onze jugadors forans.

L’estiu passat van aterrar al conjunt egarenc dos neerlandesos, Siereveld i Van den Heerik, un grec, Oiko, i un argentí, Montani. Aquest mercat d’hivern, la llista de jugadors internacionals s’ha incrementat amb els fitxatges de dos jugadors més dels Països Baixos, Boere i Dirks. Des de l’ascens a Segona Divisió de l’any 1975, diversos jugadors estrangers han circulat per l’equip egarenc.

En la primera campanya a la categoria de plata, els brasilers Guaraci i Bío van ser els estrangers en una època en què només se’n permetien dos, si bé hi havia molt mercat de jugadors sud-americans amb la doble nacionalitat. La temporada següent, els jugadors de fora van ser els Jiménez i Ovejero, argentins i Bío i, a la 1977-78, van repetir Jiménez i Bío i també va passar l’argentí Stama.

La temporada 1978-79, la del descens, per la plantilla del Terrassa FC van passar cinc jugadors de fora, un menys que a l’actual. Van ser els argentins Del Vito, Oviedo, Lozano i Jiménez i el brasiler Wanderley. Lozano, Del Vito i Wanderley van repetir el següent any, però a la Segona “B” no podien participar jugadors estrangers, llevat dels que tenien la doble nacionalitat.

Un argentí a la plantilla

No va ser fins a la temporada 1994-95 que el Terrassa FC va tornar a tenir un jugador de fora a la seva plantilla, concretament l’argentí Monllor. Després d’unes campanyes amb només producte nacional, de nou van arribar dos jugadors de fora, el portuguès Paulo Sergio i el brasiler amb passaport comunitari Dos Santos. Era la temporada 1997-1998, amb l’impacte de la Llei Bosman encara calent.

La temporada de després, la 1998-99, però amb una participació més que testimonial, va jugar a un Terrassa FC que es va quedar sense promoció d’ascens el davanter argentí Roli Zárate, que més tard faria fortuna amb un breu pas pel filial del Real Madrid, marcant alguns gols importants quan el van pujar al primer equip.

L’andorrà Marc Bernaus, la temporada 1999-2000, va formar part de la plantilla, també amb un pas efímer per culpa d’una lesió important, així com Thomas Christiansen, nascut a Dinamarca, però amb passaport espanyol i que va ser internacional amb la selecció.

Amb l’ascens a Segona Divisió “A”, el Terrassa FC va tenir com a cedit pel Barça a l’atacant nigerià Haruna Babangida. Era la temporada 2003-2004. La següent, van fitxar dos jugadors nascuts a Alemanya, Méndez i Maikel, però amb trajectòria en el futbol espanyol. I, la temporada 2004-2005, en la qual el conjunt terrassista torna a baixar, van participar l’uruguaià Marco Vanzini i el brasiler Bruno Cazarine.

L’estranger de la plantilla

De nou a la Segona “B”, l’argenti Luciano va ser el jugador estranger d’aquella plantilla. No seria fins a la temporada 2009-2010 que el Terrassa FC tornaria a tenir jugadors internacionals en nòmina, encara a la Segona “B”. Fins a onze jugadors van passar per la plantilla, més un, l’internacional pel Senegal, Issa Ba, que no va arribar a debutar per lesió.

Van jugar aquell any Leke i Erick (Camerún), Ettien, Canet, Florian i Apo (França), Idrissa Sylla (Guinea), Jacob Ba (Mauritania), Silvani (Argentina) i Anderson (Brasil). A tots cal sumar el marroquí Zou Feddal, que fer la carrera més lluïda, passant per equips de la Primera Divisió com Betis o Alavés. Després, han anat passant altres jugadors d’origen estranger, però amb passaport comunitari.