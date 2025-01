El CN Terrassa cau a Grècia i es queda sense opcions a la Champions femenina

L’equip femení de waterpolo del CN Terrassa s’ha quedat ja definitivament sense opcions de disputar els quarts de final de la Champions League. L’equip que entrena Jordi Millán va perdre per 14 gols a 8 a la piscina del Vouliagmeni grec a la quarta jornada de la fase de grups i ocupa la tercera posició del grup “A” amb només 2 punts. En aquest grup estan ja classificats, a falta de dues jornades, el CN Sabadell amb 12 punts i el mateix Vouliagmeni amb 9.

Les terrassenques van perdre els dos primers períodes a terres gregues per 5 a 3 i 3 a 1. Al descans perdien ja per 8 a 4, una diferència que no van poder eixugar a la represa. Van encaixar un 4 a 1 que va enfilar l’electrònic fins al 12 a 5. Al quart període, el 2 a 3 va ser insuficient per a la remuntada.

Lola Hmoolhuijzen va obrir el marcador al minut 2 i Noelia Cuenda va empatar de penal per a les terrassenques. De nou Hmoolhuijzen va fer el 2 a 1 de penal, abans que Lucía Gómez i Isa Piralkova situessin el marcador en un 2 a 3 que feia augurar opcions per a les de Millán. Un parcial de 4 a 0 de les gregues va situar el partit en 6 a 3 al penúltim minut del primer quart, abans que la capitana Pili Peña establís el 6 a 4.

Decisiu parcial de 5 a 0

Ja al segon parcial, un altre parcial, aquest de 5 a 0, de les gregues les va situar en un irremuntable 11 a 4. Va ser l’estocada definitiva per a les egarenques. La neozelandesa Emily Nicholson i la internacional espanyola Paula Prats van retallar distàncies fins al 12 a 7, que es va incrementar al tram final del matx fins al 14 a 8 definitiu.