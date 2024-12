Kloutit capta 540.000 euros en una ronda liderada per Lanai i BStartup

Kloutit ha aixecat més de mig milió d’euros en la seva primera ronda de finançament. L’empresa emergent terrassenca ha captat, en concret, 540.000 euros, un import que destinarà al desenvolupament i evolució de la seva innovadora solució per fer front a les retrocessions o “chargebacks” en el comerç electrònic.

La ronda, acompanyada per una sèrie de fons d’inversió, ha estat liderada per Lanai Ventures i BStartup 10. També hi han invertit noms destacats com Luis Osorio Solé (CEO de Stayforlong), Francesc López (COO de Stayforlong), Raúl Morón (CTO de Stayforlong), Axel Serena (CEO de ByeTravel), Manuel Roca (CEO d’Atrápalo), Ricardo Fernández (CEO de Destinia) i Daniel Romy (fundador de Simplr).

“El finançament aconseguit fins ara, no només ens permet invertir més en tecnologia i en captació de clients, sinó que a més, ens hem pogut envoltar d’inversors que per la seva experiència i coneixements poden aportar molt al projecte amb les seves idees i ‘feedback'”, diu Albert Algarra, CEO de Kloutit.

L'”start-up” apunta a continuar el desenvolupament del seu programari de manera activa, millorant l’eina amb noves funcionalitats i implementacions amb tercers. Confien a poder agregar, com a seu següent pas, processadors de pagament i altres parts implicades en el procés de venda dels seus clients. Sostenen que això reforçarà i millorarà la seva actual taxa d’èxit, la qual asseguren que se situa en un 80% de casos de ‘chargebacks’ a les empreses gestionats.

Prevenció

Des de l’empresa egarenca expliquen que el seu objectiu és, doncs, “seguir desenvolupant una eina completa de prevenció contra les retrocessions” i ajudar els seus clients a estalviar-se una bona part dels “chargebacks” evitables amb una anàlisi de dades exhaustiva que prediria si una transacció té risc d’acabar convertint-se en un impagament.

“Kloutit reuneix tots els ingredients que busquem en una inversió. El seu equip fundador combina un coneixement profund del problema, ja que l’Albert era el responsable d’aquesta problemàtica a Stayforlong, i l’experiència tecnològica i estratègica de l’Adrián i l’Alexis, que completen un equip excepcional. Ens enorgulleix liderar aquesta ronda al costat d’inversors de referència com BStartup i experts de la indústria, incloent-hi directius d’Atrápalo i Stayforlong, que aporten encara més validació i confiança en el potencial del projecte”, ha declarat Diego Camilleri, soci col·lectiu de Lanai Ventures.

“Kloutit continuarà progressant el desenvolupament de la seva IA i amb el recent llançament oficial dels seus serveis creixerà orgànicament en els pròxims mesos”, diuen els responsables de la firma en un comunicat emès aquest dijous. El seu pròxim pas serà l’inici de les proves pilot amb diversos gegants d’Internet com ara Atrápalo.