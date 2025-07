Més de 40 candidatures d'empreses i autònoms del territori opten als Reconeixements Empresarials de Pimec Vallès Occidental, el jurat dels quals s’ha reunit aquesta setmana per deliberar. Aquesta tercera edició dels guardons reconeixerà aquelles iniciatives empresarials que, al llarg de l’any 2024, han destacat per la seva trajectòria empresarial, capacitat innovadora, compromís amb la formació i l’ocupació, així com per l’aportació de valors socials i territorials.



El lliurament d’aquests guardons tindrà lloc el pròxim 14 de juliol a l’Auditori del Banc Sabadell de Sant Cugat del Vallès, sota el lema “Innovació amb valors. L’orgull de ser pime”. Enguany, es reconeixeran iniciatives empresarials en les següents categories: Comerç, Impuls de la Formació Professional, Joves Empresaris, Empresa Innovadora, Empresa Industrial pel seu creixement, Associacionisme empresarial i Diversitat, sostenibilitat, seguretat i salut laboral.



L’acte el conduirà la periodista Aina Galduf i comptarà amb una ponència de Genís Roca, expert de referència en transformació empresarial i digitalització, on parlarà dels reptes i oportunitats de futur per a les pimes. A la jornada de reconeixements també hi participaran l’alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès; el president de Pimec, Antoni Cañete; i el president de Pimec Vallès Occidental, Xavier Pujol.



En el marc de la reunió del jurat, el president de Pimec Vallès Occidental, Xavier Pujol, ha destacat que “la diversitat i la qualitat de les propostes presentades reflecteix el dinamisme del teixit empresarial del territori”. Pujol també ha defensat que aquest esdeveniment “ha de ser una trobada anual comarcal per reconèixer el paper de les pimes, l’associacionisme empresarial i el comerç local”.



El jurat dels reconeixements, a banda de Xavier Pujol, està conformat per Montse Argemí, vicepresidenta i coordinadora de la demarcació de Sabadell; Miquel Àngel Salazar, vicepresident i coordinador de Terrassa; Francesc Elias, soci d'Honor de Pimec i ex president; Carlos Rodríguez, defensor del soci i padrí de la Fundació Pimec; Xavier Olivé, president de Pimec Comerç Vallès Occidental; Albert Valverde, president de Pimec Joves Vallès Occidental; Amanda Vivanco, membre executiva i representant de Pimec Dona i Empresa i Pimec Autònoms; Miquel Martínez, delegat territorial; i Elisabet Schmoll, dinamitzadora territorial.