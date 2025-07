Illa destaca Leitat com a motor tecnològic i li demana ambició amb una govenança nova

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha refermat aquest divendres el “suport i compromís” del Govern amb Leitat, i ha reconegut el seu "paper com un dels centres tecnològics més importants del país". "Volem acompanyar-vos perquè sou claus com a centre tecnològic per tal que Catalunya segueixi generant prosperitat", ha indicat el cap de l'executiu en el discurs que ha dirigit als prop de 400 treballadors de l'entitat amb seu a Terrassa, que han assistit a la segona edició de la reunió plenària extraordinària del centre.

Abans, Illa ha mantingut una trobada de treball amb la junta directiva i el comitè de direcció, que li han presentat el balanç econòmic del 2024, els reptes de futur i les línies cientificotecnològiques pels propers anys. Leitat ha tancat l’any 2024 amb una captació rècord de 41,8 milions d’euros en projectes d’R+D i serveis tecnològics, assegura la mateixa entitat en un comunicat.

Durant aquest període, el centre ha col·laborat amb més de 600 empreses i ha liderat 278 projectes de recerca i innovació, tant nacionals com internacionals. En l’àmbit industrial, l’activitat s’ha duplicat amb 495 projectes —un 106% més que l’any anterior—, mentre que els serveis tecnològics han crescut un 20%, fins als 11.400 assajos, indiquen. També s’han liderat 30 projectes estratègics, enfront dels 20 de 2023, assenyalen.

Una governança nova

Davant el context actual de canvis que es viu a nivell global, en l'acte d'aquest divendres, Salvador Illa ha demanat al centre que tinguin “ambició, amb una governança nova, perquè el moment ho exigeix”. “Vosaltres teniu capacitats i sou gent preparada”, ha reblat, per afegir que, “si no som ambiciosos, no serem capaços d'aprofitar les oportunitats, que hi són”.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, durant la seva intervenció en la reunió plenària extraordinària del centre.



Cal recordar que el centre tecnològic terrassenc ha nomenat recentment l'exdirectiu d'HP Ramon Pastor com a nou president de l'entitat en un context de renovació institucional que coincideix amb l’impuls d’una nova etapa estratègica liderada per Jordi Cabrafiga, director general des del novembre del 2023. L'any passat el centre va haver de dur a terme un ERO que va afectar 114 persones i reorganitzar les seves seus, entre altres mesures després d'haver detectat unes pèrdues econòmiques acumulades en els darrers tres exercicis que ascendien a 27 milions d’euros.

Aquesta primavera, l’Institut Català de Finances (ICF) va acordar atorgar una garantia de finançament de fins a 14 milions d’euros al centre tecnològic terrassenc per contribuir al manteniment de la seva activitat.

“Com a client durant més de quinze anys, he pogut comprovar de primera mà que Leitat no només és un gran centre tecnològic, sinó que també té una ambició clara, capacitat de risc i una voluntat decidida de generar impacte en el territori. El seu paper és clau per a la reindustrialització del país, i els Centres d’Actuació Tecnològica (CAT) són fonamentals per generar coneixement i potenciar la transferència tecnològica a les empreses”, ha afirmat aquest divendres Ramon Pastor, president de Leitat.

En la mateixa línia, el director general, Jordi Cabrafiga, ha destacat: “Tenim talent, tenim base i tenim convicció. Estem ben posicionats per créixer, per ser referents i per continuar transformant la societat a través de la tecnologia. Formem part d’un canvi d’era, i des de Leitat volem contribuir-hi sent una eina útil per al progrés econòmic, ambiental i social”.