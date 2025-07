Terrassa impulsa la transformació digital de les empreses locals amb un nou programa gratuït

Les empreses de Terrassa i rodalia tenen una nova oportunitat per avançar en la seva transformació digital. L'Ajuntament, a través del Servei d’Innovació, i la Cambra de Comerç de Terrassa obren el període d’inscripció per al nou programa “Impulsa TRS: serveis avançats per a la Innovació Empresarial”, una iniciativa adreçada a impulsar la innovació i la competitivitat de 30 empreses (micro, petites i mitjanes) de Terrassa, Matadepera, Rellinars, Ullastrell, Vacarisses i Viladecavalls.

L’objectiu del programa és oferir suport, eines i acompanyament personalitzat a les empreses participants per analitzar i millorar el seu nivell de maduresa digital, facilitant així la seva adaptació a un entorn empresarial cada cop més digitalitzat. Aquest nou programa s’afegeix a les diverses línies de l’Ajuntament de Terrassa per acompanyar i donar suport a les empreses locals en la seva modernització i millora de la competitivitat.

El programa es divideix en dues fases:

• Tallers grupals per a la diagnosi: les 30 empreses seleccionades participaran, en grups de cinc a deu participants, en tallers per avaluar la maduresa digital de l’empresa i començar a elaborar un pla de transformació digital. També es realitzarà un taller per ajudar les empreses a preparar i presentar un "elevator pitch" (presentació molt breu i atractiva) de l’empresa

• Assessorament individualitzat: Després de la diagnosi, l’Ajuntament i la Cambra triaran sis empreses per a passar a la segona fase del programa. Aquestes rebran 30 hores d’assessorament personalitzat per avançar en la seva transformació digital, innovació, formació o cerca de finançament.

El període d’inscripció estarà obert fins al 12 de setembre de 2025. Les empreses interessades poden presentar la seva candidatura a través de la pàgina terrassainnovacio.cat/impulsa-trs-serveis-avancats-per-a-la-innovacio-empresarial o adreçar-se al servei d’Innovació per a més informació (937397000, ext. 4964 o terrassainnovacio@terrassa.cat).

El programa està subvencionat al 100% per la Diputació de Barcelona i no tindrà cap cost per a les empreses seleccionades. La Cambra, mitjançant un conveni amb l’Ajuntament, s’encarregarà de les accions del programa (tallers d’avaluació i assessorament de les empreses seleccionades).