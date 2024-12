Cirsa completa l’adquisició del 68% de CasinoPortugal

La multinacional terrassenca del sector del joc i l’oci Cirsa ha completat l’adquisició de l’operador portuguès de jocs en línia i apostes esportives CasinoPortugal, un dels principals actors del mercat portuguès. Així n’ha informat la mateixa companyia en un comunicat a inversors.

El passat 18 de setembre, la firma egarenca va signar un acord de compra d’accions, en virtut del qual Cirsa va acordar adquirir una participació del 68% a CasinoPortugal. Totes les condicions precedents a la finalització de l’adquisició han estat satisfetes, inclosa la recepció d’aprovacions antimonopoli i dels reguladors locals de jocs.

CasinoPortugal opera una plataforma de jocs en línia i apostes esportives d’èxit, proporcionant una àmplia varietat de jocs de casino i esdeveniments esportius. Des de la seva creació el 2017, CasinoPortugal ha crescut significativament. S’espera que els seus ingressos bruts de joc estiguin per sobre dels 15 milions d’euros el 2024. “CasinoPortugal és un dels actors clau del segment del casino”, asseguren des de Cirsa.

Des de la multinacional terrassenya assenyalen que aquesta adquisició és coherent amb la seva estratègia de fusions i adquisicions centrada en l’espai en línia i “posiciona Cirsa com un actor significatiu en el mercat portuguès de jocs en línia i apostes esportives, que es troba entre els mercats de més ràpid creixement d’Europa”. La transacció es finançarà amb efectiu disponible a Cirsa, que indica que l’impacte en el palanquejament proforma del grup Cirsa no és significatiu. L’import de l’operació no s’ha donat a conèixer.

Aquesta és la segona adquisició de la firma presidida per Joaquim Agut en aquest 2024 després de la compra del 70% d’Apuesta Total, companyia líder en apostes esportives i joc en línia a Perú.

